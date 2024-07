Le FC Sion sera-t-il la surprise de la saison?

Le Sédunois peuvent jubiler, ils réussissent un début de saison parfait.

«Nous serons là et nous n'allons rien donner aux autres équipes», lâche plein d'entrain Théo Berdayes après la nette victoire du FC Sion 4-0 face au Lausanne-Sport ce samedi. Trois points qui portent le total à six et qui confirment l'excellent début de saison des Valaisans. Mais loin de vouloir s'attarder sur le bilan comptable ou les éventuelles ambitions à changer et préférant comme très souvent évoquer une vision «match après match», les Sédunois ont mis l'accent sur leur prestation d'ensemble, qu'il est aisé de définir comme très aboutie.

«Le score reflète ce qu'on a fait sur le terrain, se réjouit Ali Kabacalman en zone mixte après la partie. Le plan de jeu, qui était de jouer en transition, a été respecté à la lettre. Nous savons qu'ils ont de la peine sur ces phases de jeu et qu'ils vont très vite vers l'avant. Nous avons bien travaillé et nous a été récompensés.» Sur le plan personnel également, la fin de journée a été belle pour le milieu.

Un match parfait pour les Valaisans

Tout d'abord grâce la victoire, bien sûr, mais également pour son but, inscrit sur penalty et qui restera comme le premier de sa carrière en Super League. «C'était spécial, sourit-il. J'ai joué là-bas et j'ai passé pratiquement toute ma vie à Lausanne.» Un moment fort en émotion donc, mais qui n'a pas fait vaciller le numéro 88 valaisan. «J'ai hésité à croiser mon tir, mais je n'ai pas tremblé.»

Deux buts à zéro après neuf minutes de jeu, une entame de match qualifiée logiquement de «parfaite» par Didier Tholot. «Nous avons tout de suite été dedans et avons donc été en confiance. Nous avons fait le pari de sauter une ligne, car nous savions que le LS est très bon quand il vient te chercher très haut et nous avons voulu les prendre dans le dos. Nous savions qu'en réussissant à faire cela, en étant juste, nous éliminerions cinq joueurs d'un coup.» En y ajoutant donc quelques errements défensifs lausannois, le plan était ainsi parfait pour vivre une fin de journée parfaite côté valaisan.

«Ce qui est pris n'est plus à prendre»

Déjà visible il y a une semaine à Berne, les qualités de groupe de ce FC Sion ont également été bien mises en valeur ce samedi. Lors de son retour en Valais lors de l'été 2023, Didier Tholot évoquait la nécessité de faire retrouver à son équipe, laquelle avait concédé plus de 70 buts la saison précédente, une certaine solidité défensive. Et après avoir battu le record défensif de Challenge League lors du dernier exercice, voilà le club sédunois avec un seul but encaissé en deux matches, face à YB et au LS donc, pour six inscrits, par six joueurs différents (!).

Comme le prouvent ces derniers chiffres, Didier Tholot a pu passer à la deuxième phase de développement de son effectif en enjolivant son jeu offensif. Et le choix de laisser Dejan Djokic, pourtant buteur à Berne, sur le banc va dans ce sens. «Nous avons deux profils différents, un qui est malin et qui joue entre les lignes, qui te permet de garder les ballons et un qui va plus sur la profondeur et qui est dangereux quand il y a des espaces. C'était un choix tactique», confie le Bordelais, ravi d'avoir su jouer un coup à son homologue tout en sachant pertinemment que tous les matches ne tourneront pas dans le sens de son équipe.

«C'est important pour un promu de commencer avec six points, ce qui est pris n'est plus à prendre», philosophe le technicien valaisan qui pourra se tourner plutôt sereinement vers le déplacement à Lucerne prévu samedi prochain, avec l'ambition de réussir un trois sur trois.