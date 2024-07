Le FC Sion humilie le Lausanne-Sport à Tourbillon

Très efficace devant et toujours aussi solide derrière, le FC Sion a dominé de la tête et des épaules le premier derby romand de la saison (4-0). Une rencontre qui a tourné à l'humiliation pour le Lausanne-Sport.

Morgan Poaty (gauche) et le LS ont vécu une après-midi difficile à Tourbillon.

Bastien Feller Journaliste Blick

Le premier derby romand de la saison opposait Sion et Lausanne, deux équipes aux ambitions bien différentes, mais qui avaient le point commun d'avoir très bien entamé leur saison en battant respectivement Young Boys (1-2) et Bâle (3-2). Des résultats qui ont poussé Didier Tholot côté valaisan et Ludovic Magnin côté vaudois à renvoyer leur même onze sur la pelouse, ou presque, seul Dejan Sorgic remplaçant Dejan Djokic pour les Sédunois.

Choix payant puisque c'est le Serbe qui, dès la septième minute, pouvait envoyer Théo Berdayes affronter et battre un Karlo Letica pas aidé par les largesses défensives de son équipe côté gauche. Cette lacune a d'ailleurs été le tube de ce début de match, avec un trio composé par Ilyas Chouaref, Numa Lavanchy et Ali Kabacalman donnant le tournis à Morgan Poaty à plusieurs reprises. A noter que cette action a été initiée par une récupération et une belle relance de Numa Lavanchy, l'homme (vaudois) du match côté valaisan.

Départ tonitruant du FC Sion

L'entame de match a ainsi été largement à l'avantage des locaux qui ont même pu profiter d'un mauvais repli défensif d'Alvyn Sanches pour doubler la mise sur penalty dès la 9e! Sentence que s'est chargé de transformer Ali Kabacalman, marquant au passage son premier but dans l'élite, face à son club formateur qui plus est.

Ce début de rencontre catastrophique des Lausannois était-il à mettre au crédit des supporters sédunois qui, fêtant, eux aussi, leur retour dans l'élite, ont vu la partie être stoppée quelques minutes à cause de la fumée créée par leurs engins pyrotechniques? Ou alors à la très grosse motivation, couplée à des bonnes qualités défensives et offensives, des joueurs valaisans? Probablement un peu des deux, même s'il est plus facile de pencher pour la deuxième proposition.

Letica sauve le LS à plusieurs reprises

Les centaines de fans du LS présents à Tourbillon ont ainsi assurément eu bien du mal à reconnaître leur équipe, qui avait su être si brillante face au FC Bâle le week-end dernier. Les ultras vaudois avaient de plus fait passer un message clair à leurs joueurs avant le coup d'envoi leur demandant de «faire taire un canton trop bavard» en référence à un chant valaisan moquant les relégations régulières du voisin vaudois. Chant qui a pu être relancé en fin de match à 4-0, rajoutant à l'humiliation...

Quoi qu'il en soit, et pour résumer cette première mi-temps, le FC Sion a démontré davantage d'envie et de justesse technique, ne manquant de plier le match à l'heure du thé qu'en raison de plusieurs arrêts de Karlo Letica. La prestation des rouges et blancs a d'ailleurs dû plaire à Vincent Sierro, formé au sein du club valaisan et salué avant la rencontre par Tourbillon.

Débuts de Konrad de la Fuente

L'international suisse, tout comme les 10'200 spectateurs présents, était ainsi aux premières loges pour observer les débuts de Konrad de la Fuente, fraîchement débarqué au LS en provenance de l'Olympique de Marseille et numéro 23 sur le dos, en Super League.

L'international américain formé au FC Barcelone remplaçait à la 60e minute Teddy Okou, alors que Jamie Roche et Gabor Szalai prenaient respectivement la place d'Alvyn Sanches et Noé Dussenne. Changements qui devaient apporter de la fraîcheur à une équipe qui semblait à bout de souffle sous l'écrasante chaleur valaisanne et permettre de vivre une dernière demi-heure de folie.

14e match sans défaite pour le FC Sion face au Lausanne-Sport

Résultat? Aucun but pour le LS, mais tout de même un peu plus de danger apporté sur le but de Timothy Fayulu, notamment par Alban Ajdini, lequel avait remplacé un décevant Fousseni Diabaté dès la 42e. Bien maigre toutefois pour espérer réussir un inespéré retour dans la rencontre. C'est d'ailleurs Ilyas Chouaref, au bout d'une situation de rupture à trois contre un, qui est passé tout près d'inscrire le troisième but pour son équipe. Mais l'attaquant français, un brin sans doute un brin egoïste sur ce coup, a vu le portier croate du LS sortir vainqueur du duel.

Mission dont s'est chargé Cristian Souza à la 84e, bien aidé par Raoul Giger. À la 90e, Numa Lavanchy a lui été aidé par une sortie hasardeuse de Karlo Letica pour inscrire le quatrième et sceller le score. Le latéral droit est par la même occasion devenu le sixième buteur différent -déjà- de la saison côté valaisan. Avec ce succès, le FC Sion fait le plein de points en ce début de saison. Le club sédunois voit également sa série de matches sans défaite face au LS se poursuivre (14).

