Le FC Bâle pourrait toucher beaucoup moins que prévu pour la vente de Calafiori

1/6 Riccardo Calafiori va rejoindre Arsenal...

Lucas Werder

Il ne manque plus que la confirmation officielle des deux clubs. Riccardo Calafiori (22 ans) va quitter le FC Bologne au bout d'une saison seulement pour rejoindre Arsenal. Les Gunners devront débourser jusqu'à 50 millions d'euros pour s'offrir les services de l'Italien. Mais cette somme ne sera pas entièrement versée au club transalpin. Selon les informations de Blick, le FC Bâle devait initialement bénéficier de la revente de son ex-joueur à hauteur de 50%. Après déduction des honoraires des conseillers, il devait rester environ 23 millions à Bâle, comme le rapporte Sky Italia.

Mais on ne sait pas encore si le FC Bâle empochera effectivement cet argent. Car en début de semaine, l'AS Roma a fait valoir ses droits à un pourcentage sur la revente. En 2022, Calafiori avait quitté la capitale italienne pour Bâle – une transaction estimée à 2,6 millions de francs. Parallèlement, la Roma s'était assurée un pourcentage à la revente de 40%. Le club rhénan s'était ensuite acquitté de cette obligation au moment de vendre l'Italien à Bologne pour quatre millions après une seule saison.

Seuls Embolo et Akanji ont rapporté plus d'argent

Mais la Roma estime que ces 40% doivent se rapporter à l'ensemble des recettes liées aux différentes ventes de Calafiori. Et les Giallorossi ont de bonnes chances de voir leur volonté respectée. Si tel est le cas, FC Bâle devra leur régler un montant de 9,2 millions aux Romains. Mais si ce scénario venait à se réaliser, le club rhénan empocherait tout de même 13,8 millions.

La pilule serait certes difficile à avaler. Mais le transfert de Calafiori n'en resterait pas moins l'un des plus lucratifs de l'histoire du club rhénan. En déduisant les indemnités de transfert déjà payées et encaissées, le bénéfice net avoisinerait les 15,2 millions. Or, seuls Breel Embolo (26,5 millions) et Manuel Akanji (19,6 millions) ont permis au FC Bâle de réaliser un bénéfice encore plus important.