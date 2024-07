Keigo Tsunemoto montre la voie à un Servette leader de Super League

Le latéral japonais a inscrit son premier but en Suisse ce mercredi et un bon Servette FC a logiquement battu Young Boys (3-1). Voilà les Grenat leaders de Super League... six points devant le champion après deux journées!

Keigo Tsunemoto a inscrit son tout premier but en Suisse ce mercredi soir.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Qui l'aurait prédit? Après deux journées de championnat, le Servette FC compte six points d'avance sur le champion en titre, Young Boys, lequel a été d'une pauvreté affligeante ce mercredi à la Praille. Pour être exact, il ne s'agissait pas de la deuxième journée, qui aura lieu ce week-end, mais d'un match avancé. Qu'importe: le calcul est le même. Servette compte deux matches et six points et est leader de Super League. YB est dernier avec zéro point, s'étant incliné en ouverture de saison face à Sion.

Des Young Boys vraiment faibles

Le SFC, qui alignait la même équipe que dimanche à Lucerne à l'exception du poste d'avant-centre (Jérémy Guillemenot titulaire plutôt qu'Enzo Crivelli) a amplement mérité son succès, prenant facilement le dessus sur des Bernois qui devront vite se ressaisir s'ils entendent défendre leur titre cette saison, mais aussi jouer un rôle en vue en Champions League ou en Europa League. Aucun secteur de jeu ne donne satisfaction pour l'heure, du gardien de but à l'attaque en passant par le milieu et surtout la défense, laquelle a été aux abois durant toute la rencontre.

Le premier but en Suisse de Keigo Tsunemoto

Cette faiblesse jaune et noir ne relativise en rien la bonne prestation genevoise, laquelle a été symbolisée, et concrétisée, par le premier but en Suisse du latéral droit japonais Keigo Tsunemoto. Le Nippon, bien servi de la tête par Miroslav Stevanovic, a gagné son duel physique face à Joël Monteiro à la 30e, faisant même tomber l'ailier valaisan, et frappant fort du gauche pour venir tromper David von Ballmoos et exulter face à la Section Grenat, criant sa joie. Cette ouverture du score amplement méritée intervenait dix minutes après un tir sur le poteau de Dereck Kutesa (20e) et YB, de son côté, ne montrait rien.

Le Japonais de 25 ans ouvrait donc son compteur personnel en grenat, lui qui n'avait marqué que deux buts dans sa carrière jusque-là, avec les Kashima Antlers. Servette, très convaincant, doublait la mise à la 36e grâce à une magnifique action conclue par un débordement de Bradley Mazikou côté gauche et un centre parfait pour Miroslav Stevanovic. Le génie bosnien a contrôlé, pris son temps et mis le ballon au bon endroit. 2-0 pour le SFC!

Les 8700 spectateurs, une affluence pas honteuse pour un mois de juillet, ont eu droit à une deuxième période un peu meilleure de la part d'YB, mais sans que les Bernois ne montrent vraiment une révolte exceptionnelle. Joël Mall a tout de même dû effectuer un double arrêt à la 60e devant Meschack Elia et Thomas Häberli, sentant que son équipe était un peu moins souveraine, a procédé à trois changements quasiment dans la foulée, Tiemoko Ouattara remplaçant Jérémy Guillemenot, tandis que Théo Magnin et Enzo Crivelli entraient pour Alexis Antunes et Dereck Kutesa.

Miroslav Stevanovic impliqué sur les trois buts servettiens

YB revenait tout de même à la marque grâce à une action sur laquelle Bradley Mazikou a fait mauvaise figure à la 71e. Cédric Itten se trouvait au bon endroit et un frisson a alors parcouru les fans grenat. Leur équipe allait-elle tout perdre, ce qui aurait été très décevant au vu du déroulement de la rencontre? Cela n'a pas été le cas, puisqu'un penalty concédé par Anel Husic sur Miroslav Stevanovic (un duel 100% bosnien donc) a permis à Enzo Crivelli de redonner deux longueurs d'avance au SFC (76e). L'affaire était donc classée.

Yverdon Sport à la Praille ce dimanche

Prochain rendez-vous pour les Genevois, ce dimanche à la Praille face à Yverdon Sport. L'occasion de conforter cette place de leader, qui sera peut-être une place de co-leader suivant les résultats de la veille. Avant cela, le staff genevois aura du travail jeudi en supervisant le match aller entre le Sporting Braga et le Maccabi Petah Tikva en Europa League. Le vainqueur de ce duel sera en effet le prochain adversaire européen des Grenat.