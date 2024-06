Le point sur le mercato estival des clubs de Super League

1/4 Thomas Häberli est le nouveau coach du Servette FC.

Lausanne-Sport

Entraîneur: Ludovic Magnin

Arrivées: Kévin Mouanga (Annecy), Hamza Abdallah (M21), Alban Ajdini (SLO), Teddy Okou (Lucerne, prêt), Mayka Okuka (Bulle, retour de prêt), Dominik Schwizer (Xamax, retour de prêt), Karim Sow (Nyonnais, retour de prêt), Melvin Mastil (Bienne, retour de prêt).

Départs: Berkay Dabanli (?), Dominik Schwizer (Vaduz), Raphael Spiegel (?), Chris Kablan (?), Mickael Nanizayamo (?), Simone Grippo (?), Stjepan Kukuruzovic (?), Rares Ilie (Nice, fin de prêt), Samuel Kalu (Watford, fin de prêt), Haithem Loucif (Yverdon, fin de prêt), Donat Rrudhani (YB, fin de prêt).

Remarques: Dans sa quête d'un avant-centre efficace, Lausanne est allé regarder du côté de son voisin et rival du SLO afin de s'offrir les services d'Alban Ajdini. La situation des deux ailiers Samuel Kalu et Rares Ilie n'est pas encore claire. Il serait toutefois surprenant que ces deux joueurs en prêt conservent leurs quartiers au Stade de la Tuilière. Dans le cas de Donat Rrudhani, une chose est sûre: les Vaudois n'ont pas levé l'option d'achat de l'ailier prêté par YB. Le dossier Alvyn Sanches est, lui aussi, encore dans le flou.

Servette

Entraîneur: Thomas Häberli (nouveau)

Arrivées: Julian Von Moos (Saint-Gall), Sofyane Bouzamoucha (Rouen), Edin Omeragic (Nyon, retour de prêt), Hussayn Touati (Wil, retour de prêt), Malik Sawadogo (Nyon, retour de prêt), Moussa Diallo (Beroe, retour de prêt), Sidiki Camara Nyon, retour de prêt), Noah Henchoz (Etoile Carouge, retour de prêt).

Départs: Alexander Lyng (Sönderjyske, prêt), Bendeguz Bolla (Rapid Vienne), Dylonn Bronn (Salernitana, fin de prêt), Takuma Nishimura (Yokohama F. Marinos, fin de prêt), Omar Rekik (Arsenal U21, fin de prêt), Bassirou N'Diaye (Lorient, fin de prêt), Jérôme Oniguéné (Eintracht Francfort/fin de prêt).

Remarques: De grands changements ont eu lieu en coulisses. René Weiler a été promu au rang de directeur sportif, tandis que Thomas Häberli a pris les rennes de la première équipe. Jeff Saibene a quant à lui été nommé entraîneur des M21. Servette sera plus germanophone cette saison, comme en témoigne la première recrue de l'été, l'attaquant Julian von Moos, arrivé du FC Saint-Gall. Le défenseur central français Sofyane Bouzamoucha, très prometteur, a également rejoint également les rangs Grenat. Enzo Crivelli, probablement sur le départ, pourrait être remplacé par un autre attaquant puissant mais plus efficace, en la personne de Kevin Carlos. Yverdon réclame cependant 2 millions de francs, ce que Servette n'est pas prêt à dépenser.

Sion

Entraîneur: Didier Tholot

Arrivées: Dejan Djokic (Vaduz), Noé Sow (Pau, libre), Jean-Claude Ntenda (Juventus Turin U23, jusqu'ici prêté), Denis Will Poha (QRM, retour de prêt), Nathanael Saintini (Kryvbas, retour de prêt), Yassin Fortuné (Polissya, retour de prêt), Heinz Lindner (Union Saint-Gilloise, retour de prêt), Kevin Halabaku (Schaffhouse, retour de prêt).

Départs: -

Remarques: Après les arrivées de Djokic, Sow et Ntenda (que les Valaisans ont acheté à la Juve), un attaquant et un milieu de terrain central sont encore dans le viseur des Constantins. Mais pas Xherdan Shaqiri, comme cela avait pu être évoqué. En ce qui concerne les joueurs en prêt: le gardien de but de l'équipe autrichienne Heinz Lindner, actuellement en Allemagne avec l'équipe d'Autriche pour l'Euro, devrait rester en Valais en tant que numéro deux. Pour Saintini, tout est ouvert: nouveau prêt, vente ou statu quo. Les autres devraient être prêtés ou vendus. Pour Poha, des intérêts ont été exprimés du côté de la Grèce, pour Fortuné de l'Ukraine et pour Halabaku de la Challenge League.

Yverdon

Entraîneur: Alessandro Mangiarratti

Arrivées: Varol Tasar (Lucerne, option d'achat levée), Haithem Loucif (Lausanne-Sport, retour de prêt), Jessé Hautier (Xamax, retour de prêt), Miguel Rodrigues (Bellinzone, retour de prêt).

Départs: Samuel Oum Gouet (?), Miguel Rodrigues (?), Mirco Mazzeo (?), Luca Jaquenoud (?), Marley Aké (Juventus, fin de prêt), Liziero (Sao Paulo, fin de prêt), Mathias Olesen (Cologne, fin de prêt), Dimitrije Kamenovic (Lazio, fin de prêt), Christopher Lungoyi (Juventus U23, fin de prêt), Varol Tasar (Lucerne, fin de prêt), Dominic Corness (Liverpool U21, fin de prêt), Mohamed Tijani (Viktoria Pilsen, fin de prêt).

Remarques: La première grande nouvelle est la prolongation des contrats des deux gardiens Paul Bernardoni et Kevin Martin. A côté de cela, l'entraîneur Alessandro Mangiarratti, dont le contrat expirait cet été, a lui aussi été reconduit. En revanche, l'avenir du très convoité Kevin Carlos, reste ouvert. Yverdon demande deux millions de francs pour le co-meilleur buteur de la dernière saison. En ce qui concerne les renforts, les Vaudois souhaitent conserver certains joueurs en prêt pour la saison prochaine. C'est notamment le cas de Marley Aké. Des discussions sont en cours à ce sujet.

YB

Entraîneur: Patrick Rahmen (nouveau)

Arrivées: Ebrima Colley (Atalanta), Facinet Conte (Bastia), Sadin Crnovrsanin (YB M21, nouveau contrat pro), Marvin Keller (Winterthour, retour de prêt), Alexandre Jankewitz (Winterthour, retour de prêt), Miguel Chaiwa (Schaffhouse, retour de prêt), Zachary Athekame (Xamax, était prêté, mais n'était pas encore venu à YB), Donat Rrudhani (Lausanne, retour de prêt), Théo Golliard (Vaduz, retour de prêt), Joel Bichsel (Fribourg II, retour de prêt).

Départs: Fabian Lustenberger (fin de carrière), Aurèle Amenda (Francfort), Joel Mvuka (Lorient, fin de prêt).

Remarques: le plus grand chantier d'YB se situe au niveau de la défense centrale. Avec la retraite de Fabian Lustenberger, le départ d'Aurèle Amenda et la convalescence de Loris Benito (rupture des ligaments croisés), il manque un homme pour compléter la charnière bernoise. Pour ce faire, le nom de Tanguy Zoukrou (21 ans), qui a joué la saison dernière pour le club de Ligue 2 de Troyes, a été évoqué. Ce garçon talentueux, ancien international français des moins de 19 et 20 ans, coûterait un peu plus de deux millions de francs. En outre, il se peut toujours que Meschack Elia quitte le club bernois pour la Bundesliga. Des rumeurs l'envoient au VFB Stuttgart ou à Mayence. Le club bernois lui a d'ores et déjà trouvé un remplaçant, en la personne de Facinet Conte. Jankewitz, Bichsel, Golliard, Athekame et Rrudhani, qui ont été prêtés récemment, ont été réintégrés au programme d'entraînement et peuvent désormais espérer se montrer. Il en va de même pour Keller et Chaiwa. Ils rejoindront l'équipe en début de semaine prochaine après un séjour dans leurs sélections nationales respectives. A noter que Lausanne n'a pas levé l'option d'achat de Donat Rrudhani. Du mouvement est encore attendu chez les Bernois. Surtout du côté des départs.

Bâle

Entraîneur: Fabio Celestini

Arrivées: Léo Leroy (Montpellier), Kevin Rüegg (Vérone), Bradley Fink (GC, retour de prêt), Liam Millar (Sheffield Wednesday, retour de prêt), Jonathan Dubasin (Oviedo, retour de prêt), Cobel Sow García (M21), Tim Spycher (Baden, retour de prêt).

Départs: Nasser Djiga (Red Star), Djordje Jovanovic (Partizan, prêt), Sayfallah Ltaief (Twente), Sergio Lopez (Darmstadt), Tim Spycher (Nyonnais, prêt), Nils de Mol (?), Maurice Malone (Austria Vienne, prêt).

Remarques: Daniel Stucki, le directeur sportif du FC Bâle, est en train de procéder un grand ménage. Les deux joueurs en prêt Liam Millar (Sheffield Wednesday), qui participe actuellement à la Copa America avec le Canada, va retourner dans le club de deuxième division anglaise. La situation est similaire pour Jonathan Dubasin (Oviedo). L'attaquant Jean-Kévin Augustin cherche également à rebondir ailleurs. Mais le FC Bâle est également à la recherche de nouvelles recrues après une saison cauchemardesque. Les rumeurs concernant Léo Leroy (24 ans) de Montpellier se sont concrétisées vendredi. Une première recrue qui en appelle d'autres.

GC

Entraîneur: Marco Schällibaum

Arrivées: Saulo Decarli (Braunschweig), Elvir Zukaj (M21), Renat Dadashov (Hatayspor, retour de prêt), Elmin Rastoder (Vaduz, retour de prêt), Simone Stroscio (Schaffhouse, retour de prêt).

Départs: Francis Momoh (?), Elmin Rastoder (Thoune), Robin Kalem (?), Djion Kameri (Salzbourg, fin de prêt), Bradley Fink (Bâle, fin de prêt), Oliver Batista Meier (Dresde, fin de prêt), Liam Bollati (Kriens, fin de prêt).

Remarques: le prêt Djion Kameri et Oliver Batista Meier s'étant avéré infructueux, les deux joueurs ont d'ores et déjà quitté les bords de la Limmat. Les nouveaux dirigeants américains comptent bien profiter des opportunités qui s'offriront cet été sur le marché des transferts. Avec l'ancien professionnel de la Bundesliga suisse Saulo Decarli, les Hoppers se sont déjà un peu renforcés en défense. Mais c'est surtout dans le secteur offensif qu'il y a un besoin urgent de renforts. L'attaquant Bradley Fink est retourné dans son club d'origine, Bâle. Et Renat Dadashov, dont le prêt à Hatayspor s'est achevé, ne reviendra probablement pas non au Lezigrund. Des clubs turcs auraient d'ailleurs exprimé leur intérêt à son égard.

Lugano

Entraîneur: Mattia Croci-Torti

Arrivées: Antonios Papadopoulos (Borussia Dortmund II), Zachary Brault-Guillard (?), Ilija Maslarov (centre de formation), Diego Mina (centre de formation), Nikolas Muci (Wil, retour de prêt), Adrian Durrer (Winterthour, retour de prêt).

Départs: Kreshnik Hajrizi (Widzew Lodz), Jhon Espinoza (?), Jonathan Sabbatini (?), Justin Reynolds (Chicago Fire, fin de prêt).



Remarques: le directeur sportif Carlos Da Silva a déjà compensé les départs de Hajrizi et Espinoza. Mais si Albian Hajdari, la recrue de la saison, s'en va également, il faudra trouver un nouveau leader en défense. Il se peut qu'il y ait encore des changements en attaque. Le meilleur buteur Zan Celar participe actuellement à l'Euro avec la Slovénie et pourrait attirer l'attention en vue d'un transfert. Les Tessinois auraient alors besoin d'un nouvel avant-centre.

Lucerne

Entraîneur: Mario Frick

Arrivées: Sinan Karweina (Austria Klagenfurt), Jesper Löfgren (Djurgarden, option d'achat levée), Nando Toggenburger (Thoune, retour de prêt), Joaquín Ardaiz (retour de prêt), Yvan Alounga (Bellinzone, retour de prêt).

Départs: Teddy Okou (Lausanne, prêt), Ardon Jashari (Bruges), Noah Rupp (Karlsruhe), Denis Simani (Vaduz), Max Meyer (?), Marin Frydek (?), Samuele Campo (?), Samuel Alabi (?), Serkan Izmirlioglu (?), Adrian Grbic (Lorient, fin de prêt), Nicolas Haas (Empoli, fin de prêt).

Remarques: le directeur sportif Remo Meyer ne pourra pas se plaindre d'un manque de travail cet été. Il doit pouvoir proposer à son entraîneur Mario Frick, qui entame sa troisième saison complète, une équipe entièrement renouvelée. Avec Sinan Karweina, le FC Lucerne compte sa première recrue de l'été. En revanche, un autre joueur, Teddy Okou (Lausanne, prêt), a fait ses adieux à la Suisse centrale, tout comme de nombreux autres joueurs dont le contrat arrivait à échéance.



Saint-Gall

Entraîneur: Enrico Maassen (nouveau)

Arrivées: Stephan Ambrosius (Hambourg SV), Konrad Faber (Jahn Regensburg).

Départs: Leonidas Stergiou (Stuttgart, option d'achat levée), Julian Von Moos (Servette), Fabian Schubert (1860 Munich), Patrick Sutter (?), Mattia Zanotti (Inter, fin de prêt), Jovan Milosevic (Stuttgart, fin de prêt), Justin Janitzek (Bayern Munich II, fin de prêt).

Remarques: le vide laissé par le départ de Mattia Zanotti, probablement le meilleur arrière droit du championnat, a été comblé par le directeur sportif Roger Stilz avec un l'arrivée d'un Allemand de 26 ans: Konrad Faber. Roger Stilz le connaît depuis qu'ils ont travaillé ensemble au SV Jahn Regensburg. Devant, les Saint-Gallois auraient bien besoin d'un attaquant capable de marquer des buts. La question clé est de savoir si Lukas Görtler restera en Suisse orientale. Depuis des semaines, son club de jeunesse, Nuremberg, le courtise vivement. Görtler ne serait certes pas opposé à un retour au bercail, mais Roger Stilz a souligné mercredi avec véhémence que son capitaine avait encore un contrat jusqu'en 2027.

Winterthour

Entraîneur: Ognjen Zaric (nouveau)

Arrivées: Fabian Rohner (Zurich), Albin Krasniqi (Saint-Gall M21), Antonio Spagnoli (Bâle M21), Elias Maluvunu (YB M21), Noe Holenstein (Cham, retour de prêt), Laurin Vögele (Kriens, retour de prêt).

Départs: Adrian Gantenbein (Schalke), Michael Goncalves (Xamax), Thibault Corbaz (?), Francisco Rodriguez (?), Armin Abaz (?), Marvin Keller (YB, fin de prêt), Sayfallah Ltaief (Bâle, fin de prêt), Alexandre Jankewitz (YB, fin de prêt), Adrian Durrer (Lugano, fin de prêt).

Remarques: Oliver Kaiser, le directeur sportif de Winterthour, a prouvé la saison dernière qu'il était capable de dégoter des perles. Malgré des moyens limités, Winti a réussi à se hisser de manière sensationnelle dans le Championship Group. Les transferts actés jusqu'à présent semblent également avoir du sens. Avec Rohner, Winterthour se dote d'un joueur de 25 ans qui a fait ses preuves en Super League. Avec Krasniqi et Maluvunu, les Zurichois peuvent compter deux talents prometteurs. Le plus grand point d'interrogation est à cherché du côté du staff. Ognjen Zaric a certes prouvé qu'il disposait de certaines compétences lorsqu'il était l'assistant de Patrick Rahmen, mais l'Autrichien n'a aucune expérience en tant qu'entraîneur en chef, à l'exception d'une saison à 1860 Rosenheim.

Zurich

Entraîneur: Ricardo Moniz

Arrivées: Mariano Gómez (Atletico Madrid B), Doron Leidner (Olympiakos, prêt), Gianni De Nitti (Schaffhouse, retour de prêt).

Départs: Fabian Rohner (Winterthour), Ramon Guzzo (Wil, prêt), Adrián Guerrero (?), Nikola Boranijasevic (?), Ivan Santini (?), Marc Hornschuh (?), Amadou Dante (Sturm Graz, fin de prêt).



Remarques: «J'espère que nous pourrons bientôt boucler un ou deux transferts», a déclaré récemment le directeur sportif Milos Malenovic à nos confrères de la SRF. Il s'agira probablement de joueurs offensifs, puisqu'un attaquant doit impérativement être trouvé. Mais le FCZ aussi des forces expérimentées sur les ailes. Enfin, l'intégration de jeunes talents doit permettre à l'équipe de bâtir en pensant à l'avenir. Au niveau des départs, Okita pourrait bien s'en aller lorsqu'une offre appropriée lui parviendra.