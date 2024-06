La saison de Super League débute le 20 juillet. Quels clubs se préparent, où et comment? Blick passe à la loupe la préparation des 14 clubs de Super League.

Sion, Servette et GC s'entraîneront à Crans-Montana

1/8 Thomas Häberli, le nouvel entraîneur du Servette FC, se rendra à Crans Montana avec son équipe.

Les divers camps d'entraînement de Suisse sont visiblement très appréciés des clubs de Super League. Alors que l'été dernier, cinq équipes se préparaient à la nouvelle saison à l'étranger, elles ne sont plus que quatre cette année.

Ainsi, le Lausanne-Sport ira s'entraîner en France, le FC Bâle et Winterthour en Autriche, et le FC Zurich en Allemagne. Mais c'est apparemment à Crans-Montana que l'on trouve les meilleurs terrains d'entraînement du pays. Avec Servette, GC et le promu Sion, trois équipes qui ont jeté leur dévolu sur la station des Alpes valaisannes.

Yverdon-Sport

Entraîneur: Alessandro Mangiarratti

Début de l'entraînement: 17 juin

Camp d'entraînement: pas de camp fixe

Matchs amicaux: Lausanne-Sport (29 juin), SAFP (3 juillet), Thoune (6 juillet), Grand-Saconnex (10 juillet), Sion (13 juillet)

Lausanne-Sport

Entraîneur: Ludovic Magnin

Début de l'entraînement: 17 juin

Camp d'entraînement: du 1er au 5 juillet à Divonne-les-Bains (France)

Matchs amicaux: SLO (22 juin), Yverdon (29 juin), Etoile Carouge (5 juillet), Nice (10 juillet), Xamax (13 juillet)

Servette

Entraîneur: Thomas Häberli (nouveau)

Début de l'entraînement: 23 juin

Camp d'entraînement: du 23 au 28 juin à Crans-Montana (VS)

Matchs amicaux: Monaco (6 juillet), Westerlo (9 juillet), Étoile Carouge (12 juillet ou 13 juillet)

FC Sion

Entraîneur: Didier Tholot

Début de l'entraînement: 17 juin

Camp d'entraînement: du 22 au 30 juin à Crans-Montana (VS)

Matchs amicaux: Braga (30 juin), GC (5 juillet), Xamax (10 juillet), Yverdon (13 juillet)

BSC Young Boys

Entraîneur: Patrick Rahmen (nouveau)

Début de l'entraînement: 17 juin

Camp d'entraînement: 29 juin - 5 juillet à Gstaad (BE)

Matchs tests: Thoune et Breitenrain (28 juin), Xamax (2 juillet), Aarau et Wil (13 juillet)

FC Bâle

Entraîneur: Fabio Celestini

Début de l'entraînement: 15 juin

Camp d'entraînement: du 30 juin au 7 juillet à Seefeld (Autriche)

Matchs amicaux: A définir (5 juillet), Braunschweig (6 juillet), Bellinzone (10 juillet), A définir (13 juillet)

FC Lugano

Entraîneur: Mattia Croci-Torti

Début de l'entraînement: 21 juin

Camp d'entraînement: 29 juin - 6 juillet à Caslano (TI)

Matchs amicaux: Stade Nyonnais (29 juin), Bellinzone (3 juillet), Aarau (6 juillet), Parme (13 juillet)

FC Zurich

Entraîneur: Ricardo Moniz

Début de l'entraînement: 13 juin

Camp d'entraînement: 8 au 12 juillet: Oberstaufen (Allemagne)

Matchs de test: Wil (22 juin), Thoune (6 juillet), Magdebourg (12 juillet)

FC Saint-Gall

Entraîneur: Enrico Maassen (nouveau)

Début de l'entraînement: 17 juin

Camp d'entraînement: pas de camp fixe

Matchs amicaux: Kreuzlingen (22 juin), Ludogorets (26 juin), Rapperswil-Jona (6 juillet), Vaduz (13 juillet)

FC Winterthour

Entraîneur: Ognjen Zaric (nouveau)

Début de l'entraînement: 18 juin

Camp d'entraînement: 30 juin - 6 juillet à Mayrhofen (Autriche)

Matchs amicaux: Baden (25 juin.), Raperswil-Jona (28 juin.), YF Juventus (10 juillet), Lustenau (13 juillet)

FC Lucerne

Entraîneur: Mario Frick

Début de l'entraînement: 19 juin

Camp d'entraînement: aucun

Matchs amicaux: Altach (29 juin), Schaffhouse (5 juillet), Cham (10 juillet), Stuttgart (13 juillet)

Grasshopper Club

Entraîneur: Marco Schällibaum

Début de l'entraînement: 18 juin

Camp d'entraînement: du 1er au 5 juillet à Crans-Montana (VS)

Matchs amicaux: Schaffhouse (29 juin), Sion (5 juillet), Altach (13 juillet)

