Trois semaines seulement se sont écoulées depuis la célébration du titre de champion d'YB. Mais lundi déjà, l'équipe a lancé sa mission de défense du titre – avec Patrick Rahmen comme nouvel entraîneur. Le Bâlois, qui incarne dans notre pays le football offensif comme nul autre, doit à nouveau apporter du spectacle au Wankdorf.

«Je me sens très bien», déclare Patrick Rahmen à Blick pour décrire son état d'esprit. Le week-end dernier, il était encore à Cologne avec son fils pour encourager la Nati lors de son match d'ouverture contre la Hongrie. «C'était une super expérience. Nous sommes restés trois jours sur place. L'ambiance et le fait que la Nati ait pris un tel départ étaient bien sûr formidables», s'enthousiasme-t-il.

Une unité d'une heure pour commencer

Après les joies de l'Euro, Patrick Rahmen se plonge maintenant dans le travail. «Avec des moments aussi agréables, on ne peut que continuer», précise-t-il. Sa première journée à Berne a commencé par un bref discours devant ses nouveaux joueurs. Une séance d'une heure s'est ensuite déroulée sous les yeux de Christoph Spycher, Stéphane Chapuisat et Steve von Bergen.

Le fait que de nombreux joueurs manquent encore à l'appel et que l'effectif soit loin d'être prêt ne dérange pas du tout Patrick Rahmen. «Jusqu'à ce que les autres reviennent, j'ai le temps de mieux connaître nos jeunes joueurs et tous les autres. Tout le monde a la possibilité de se présenter. Même les joueurs qui sont revenus de prêts et qui ont maintenant la possibilité de rester ici.»

Un problème de luxe au poste de gardien

Parmi ceux qui reviennent, on trouve des joueurs de renom comme Donat Rrduhani de Lausanne et Alexander Jankewitz de Winterthour. En revanche, le gardien Marvin Keller est encore en vacances. Il y a un an, Patrick Rahmen l'a fait venir à Winterthour, où il a effectué sa première saison complète en Super League et a convaincu. Les deux se retrouvent maintenant dans la ville fédérale.

Reste à savoir si Marvin Keller a un avenir à YB sous la direction de Patrick Rahmen cette saison. Avec David von Ballmoos et Anthony Racioppi, le champion a déjà deux grands noms. Tous deux sous contrat jusqu'en 2025. Au moins un des trois gardiens est de trop. Sans surprise, le nouvel entraîneur ne révèle pas sur qui il compte miser. Il se contente de dire: «Cela peut évoluer dans toutes les directions.»

A la rechercher d'un défenseur

Ce qui doit également évoluer, c'est le marché des transferts. «Je n'ai rien demandé au directeur sportif. Nous avons un très bon cadre.», estime Patrick Rahmen. Néanmoins, tout comme Steve von Bergen, il ne cache pas qu'YB cherche un défenseur central avec un pied gauche pour le jeu de relance.