Stéphane Henchoz parle de son rôle à Lausanne

Stéphane Henchoz a pris ses marques.

Stéphane Henchoz sera-t-il le directeur sportif que les supporters du Lausanne-Sport attendent tant? En mars dernier, l'ancien joueur de Liverpool avait été officialisé à la Tuilière en tant que «conseiller football». Il a rejoint à ce moment la commission sportive du club vaudois, déjà composée de Leen Heemskerk, Ludovic Magnin, Matteo Vanetta et Tony Chauvat.

«Stéphane et le club pourront ainsi travailler ensemble et évaluer les forces et faiblesses de l’organisation sportive du club. Le but étant de fixer à terme les contours d’une organisation sportive sur-mesure pour le LS et de pouvoir évaluer pleinement la possibilité d’une collaboration à long terme», avait écrit à l'époque le LS. Le Fribourgeois a signé un contrat jusqu'en septembre.

Et aujourd'hui? Dans une émission consacrée à l'Euro de Blue, l'ex-coach de Sion et Neuchâtel révèle un peu plus les rouages de son métier. «J'aide à composer l'effectif pour la nouvelle saison et je suis donc actuellement beaucoup en déplacement pour le club», développe-t-il. Composer l'effectif, un des rôles du directeur sportif. Sera-t-il le prochain du LS? «Plus ou moins, lâche plein de mystères Stéphane Henchoz. Mais ce n’est pas encore réglé et peut-être que cela arrivera.» Car évidemment, tant que rien n'est officiel, il ne peut rien dire.