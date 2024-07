Thomas Häberli: «Nous sommes sur le bon chemin»

Servette a fait le plein depuis le début du championnat, avec six points en deux matches. Des débuts de rêve pour son nouvel entraîneur Thomas Häberli, lequel évolue dans la continuité de son prédécesseur (et supérieur) René Weiler.

Six points en deux matches pour le Servette FC de Thomas Häberli.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

La patte de Thomas Häberli se voit par petites touches dans ce «nouveau» Servette FC, lequel ressemble pour l'instant furieusement à l'ancien, 3e de Super League et vainqueur de la Coupe de Suisse. Dans les faits, Servette joue toujours en 4-2-3-1, avec les mêmes joueurs que la saison dernière ou presque, et les changements ne sont perceptibles que pour les observateurs les plus avisés, avec ce triangle du milieu qui oscille entre pointe basse et pointe haute.

Un triangle inversé à mi-terrain

Ainsi, ce mercredi contre Young Boys (victoire 3-1), Servette s'est montré particulièrement offensif, avec le «général» Gaël Ondoua devant la défense et beaucoup de liberté pour Timothé Cognat et Alexis Antunes d'aller de l'avant, en plus des deux ailiers que sont Miroslav Stevanovic et Dereck Kutesa et de l'avant-centre Jérémy Guillemenot. «J'espérais qu'on soit supérieurs à mi-terrain et cela a bien fonctionné», se réjouissait Thomas Häberli après la rencontre. «Alexis et Timo s'adaptent au jeu, ils ont assez d'intelligence pour trouver les positions justes selon le développement de la rencontre.»

Alexis Antunes, en tout cas, a dit se trouver à l'aise avec ce triangle, Gaël Ondoua assumant un rôle plus défensif. «De toute façon, on doit oser faire des choses. C'est vrai qu'avec Timo et Gaël, on combine assez bien sur les placements. Peu importe le système adopté, on essaie de beaucoup se parler sur le terrain. Et à l'entraînement, on fait pareil. Donc on essaie de transposer en match ce qu'on travaille la semaine. Et ce soir, ça a bien fonctionné, c'est vrai.»

Thomas Häberli a réussi à installer Servette en tête

Pour l'anecdote (ou pas?), voilà donc le Servette FC leader (provisoire?) de Super League, ce qui n'avait pas été le cas avec René Weiler la saison dernière, ou seulement pendant quelques minutes, le temps qu'YB repasse devant dans la même journée. Cette fois, les supporters du SFC n'auront pas besoin de descendre plus bas que la première ligne de la page 203 du Teletext pour trouver leur équipe préférée... en tout cas jusqu'à samedi 19h45. Thomas Häberli a donc déjà fait ce que son prédécesseur (et désormais supérieur) René Weiler n'avait jamais fait: installer les Grenat tout en haut du classement.

Evidemment, ces lignes sont écrites plus sur le ton du clin d'oeil que du constat, mais il n'est tout de même sans doute pas complètement stupide de relever que la continuité de cet été est pour l'instant payante. Il y a pile une année, René Weiler avait changé beaucoup de choses par rapport à Alain Geiger, instaurant une philosophie de jeu plus directe et plus physique, et Servette avait démarré poussivement en Super League. Cela ne semble pas être le cas cette saison, la transition se faisant très logiquement de manière plus harmonieuse.

Les deux latéraux ont été décisifs offensivement

Parmi les satisfactions de ce mercredi soir, la bonne performance offensive des deux latéraux est à relever. Bradley Mazikou a amené le 2-0 d'un appel tranchant conclu par un bon centre pour Miroslav Stevanovic, tandis que Keigo Tsunemoto a marqué son tout premier but en Suisse. «Toute l'équipe était très contente pour lui. Un premier but, c'est important, il était heureux, on l'a fêté. Il le mérite», a commenté son entraîneur, lequel, au-delà de ça, a bien aimé la rencontre de son équipe, notamment sur le plan tactique.

«On a demandé aux latéraux de rentrer, d'être bien compacts, forts sur les deuxièmes ballons. On peut mieux réussir le gegenpressing par moments, mais globalement c'était bien», a relevé l'ancien sélectionneur de l'Estonie, lequel a fait entrer Tiemoko Ouattara à l'heure de jeu en lieu de place de Jérémy Guillemenot. «Il a mérité d'avoir quelques minutes. On utilise plus que onze joueurs, c'est sûr. Nous avons encore dix matches jusqu'à fin août. On peut compter sur ceux qui sont entrés, c'est bien. Nous sommes sur le bon chemin.»

Cinq buteurs différents en deux matches

Enfin, le fait que cinq buteurs différents aient trouvé le chemin de filets depuis dimanche est également un point positif. A Lucerne, Dereck Kutesa et Steve Rouiller avaient marqué les deux buts de la victoire grenat. Ce mercredi, ce sont Keigo Tsunemoto, Miroslav Stevanovic et Enzo Crivelli, sur penalty, qui ont été décisifs. De bon augure avant de recevoir Yverdon dimanche à 14h15.