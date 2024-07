Au LS, un maillot pour la ville, un pour la campagne

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le département marketing et communication du Lausanne-Sport a surpris ses supporters ce samedi après-midi! Alors que les ultras, les familles et les «simples» fans se rendaient sur le quai numéro 5 de la gare de Lausanne, tout ce petit monde a eu la surprise d'être accueilli par des maillots verts disséminés tout au long du quai. Toutes et tous l'ont vite compris: il s'agissait des tuniques extérieures du LS, lesquelles allaient être portées dès 18h par Olivier Custodio et ses coéquipiers à Tourbillon. Les maillots ont donc été dévoilés en primeur aux fans les plus fidèles. Au total, ce sont plus de 300 personnes qui ont pris le train en direction de Sion et ont donc eu droit à cette exclusivité. Beau geste.

Les réactions ont été globalement positives, le nouveau maillot surprenant par sa couleur, laquelle n'avait plus été arborée par les joueurs du LS depuis une dizaine d'années. A l'époque, Guillaume Katz, aujourd'hui responsable du marketing, était encore joueur.

Ce maillot, vert et blanc, met en valeur différents monuments du canton de Vaud, là où le maillot domicile, bleu et blanc, arborait ceux, les plus emblématiques, de Lausanne.

«Observer le FC Lausanne-Sport, son public, son histoire, c’est y voir le reflet continu du canton de Vaud derrière la ville de Lausanne. le pays de Vaud!», explique le Lausanne-Sport dans le communiqué officiel de lancement.

La «skyline», le terme choisi, du maillot extérieur évoque la beauté du canton de Vaud et sa diversité, du Léman jusqu’aux cimes des Alpes, en passant par le plateau. En vrac, sont représentés les bateaux de la CGN, le château de Chillon, la tour d’Aï, le glacier des Diablerets, le réservoir d’eau de Goumoëns, l'EPFL ou le nouveau parlement vaudois notamment.

Le mythique réservoir d'eau de Goumoëns est dessiné sur le maillot.

Le Lausanne-Sport précise que, comme pour le maillot domicile, différentes illustrations seront produites au fil de la saison. Les collectionneurs apprécieront.

Publicité

Cette démarche s'inscrit dans la volonté du LS de se rapprocher de l'entier du canton de Vaud, ce qui faisait sa force jusque dans les années 80 environ. Le club vaudois a d'ailleurs retrouvé une archive de la RTS, qu'il n'hésite pas à mettre en avant à l'heure de présenter ce nouveau maillot extérieur.

Charly Hertig, légende du club, déclarait ainsi en 1980, justement: «Nous avons besoin de la campagne, nous devons nous y faire connaître. Alors j’ai instauré que nous jouerons des matches d’entrainement en campagne. Et nous le ferons gratuitement, pour le bénéfice des petits clubs. Nous devons garder le contact avec la campagne!». Une philosophie que le LS essaie de restaurer, notamment au travers des matches amicaux d'été. Malheureusement, le risque d'intempéries a poussé le Canton à annuler celui prévu à La Sarraz face à Yverdon au mois de juin, mais l'envie est là.