Un excellent Lausanne-Sport démarre fort

Kaly Sène et le LS sont déjà chauds!

L'opération top 6, demandée par le président Leen Heemskerk, est bien lancée! Le Lausanne-Sport, flamboyant en première période, a complètement assumé ses nouvelles ambitions ce dimanche en dynamitant d'entrée le FC Bâle pour cette reprise du championnat de Super League. Le LS a montré deux visages: le premier, extrêmement séduisant, en première période, puis un autre plus calculateur et tout aussi efficace, en deuxième période. Au total, cela donne une victoire plus que méritée et une performance d'ensemble épatante. Le public de la Tuilière a vu du jeu, des buts, et une équipe qui défend bien, ce qui représente, pour un entraîneur et un supporter, le triptyque du bonheur.

Teddy Okou ouvre le score après moins de 120 secondes

Le LS a débuté cette partie de manière furieuse, enthousiasmante et belle, tout simplement, en ouvrant le score après moins de 120 secondes grâce à sa nouvelle recrue Teddy Okou. L'ailier s'est trouvé au bon endroit après une belle action côté gauche, et la petite touche parfaite de Kaly Sène lui a permis de tromper Marwin Hitz de près. Le FC Bâle, dépassé par la qualité des enchaînements du lS, est à peine sorti de son camp durant les huit premières minutes, pour le plus grand plaisir du Kop Sud lequel, assistait, juste devant lui. à une véritable corrida, le taureau rouge et bleu n'ayant pas droit au moindre répit. Les banderilles étaient plantées à gauche, à droite, plein axe et les picadors lausannois n'avaient visiblement aucune pitié en eux.

Teddy Okou inscrit le 1-0 après moins d'une minute, après une déviation de Kaly Sène.

Fousseni Diabaté a d'ailleurs doublé la mise en toute logique à la 22e après un bon décalage d'Antoine Bernede, le meilleur homme sur le terrain ce dimanche. Le FC Bâle était dans un état de détresse absolu, mais a tout de même réussi à desserrer l'étreinte peu à peu. Le 2-1 sur corner de Thierno Barry à la 43e tombait de nulle part et n'était absolument pas mérité, mais Lausanne, à ce moment-là, était un peu moins souverain qu'en début de match et avait un peu baissé de rythme. Et c'est justement là que le public lausannois a commencé à avoir peur, se demandant si son équipe n'avait pas fait tout ça pour rien, comme un peu trop souvent la saison dernière. Heureusement pour le LS, Antoine Bernede a pu immédiatement dans la foulée initier une nouvelle action de grande classe et, au bout de celle-ci, se trouvait une finition pleine de sang-froid de Kaly Sène, bien décalé par Fousseni Diabate (3-1, 44e).

Un LS excellent dans le jeu et efficace devant le but

En résumé? Une très grande première mi-temps du Lausanne-Sport, qui n'aurait absolument pas mérité de revenir aux vestiaires avec un petit but d'avance. Et surtout, du jeu, de l'audace, du panache. En une phrase, le LS a été excellent et efficace, ses trois joueurs offensifs terminant cette première mi-temps avec le score cumulé de trois buts et de deux passes décisives!

Après la pause, Lausanne a clairement reculé, laissant volontiers l'initiative du jeu au FC Bâle et cherchant à sécuriser ses deux buts d'avance. Aucune prise de risque inutile, mais une volonté claire: profiter de chaque occasion de contre pour faire très mal au FC Bâle, notamment grâce à la vitesse de Teddy Okou. Le plan était clair, assumé, mis en place.

Raoul Giger transfiguré sur son côté droit

Ludovic Magnin a procédé à son premier changement à l'heure de jeu, faisant souffler Raoul Giger, lequel a été excellent durant les 60 minutes passées sur le terrain, pour faire entrer le jeune Hamza Abdallah. Il faut ici souligner à quel point le latéral droit argovien a livré une prestation remarquable ce dimanche, défendant très bien, mais attaquant aussi avec détermination et une grande justesse technique. S'il enchaîne à ce rythme et reste constant à ce niveau, alors le LS aura gagné un latéral droit de haute volée cet été.

Ce LS en mode gestion a vogué tranquillement vers la fin de match, seul un penalty concédé par Hamza Abdallah à la 88e, et transformé par Thierno Barry, faisant craindre une fin de match ratée. Mais les Vaudois n'ont même pas eu peur, eux qui ont tranquillement fait tourner le ballon, avec une grande sérénité, jusqu'à la fin du temps additionnel. Au final, cela donne une victoire amplement méritée et donne à ce Lausanne-Sport l'envie d'être revu le plus rapidement possible.

Dan Ndoye fêté par la Tuilière avant le coup d'envoi

Parmi les autres moments sympas de ce dimanche après-midi, en plus du match, la présence de Dan Ndoye à la Tuilière est à relever. L'international suisse, dont la valeur a pris l'ascenseur durant l'Euro, est actuellement en vacances et a pu être célébré par l'entier du stade. Les supporters du FC Bâle ont en effet pu se joindre à l'hommage, vu que l'attaquant vaudois y a également brillé. Les 6895 spectatrices et spectateurs présents ont donc pu applaudir l'un des meilleurs joueurs de la Nati en Allemagne et l'initiative est à saluer.

Dan Ndoye, formé à Team Vaud, a été honoré avant le match par les responsables du Lausanne-Sport, et fêté par les supporters.

Prochaine étape pour les Lausannois, samedi prochain à Tourbillon pour y défier le FC Sion, lequel s'est imposé à Berne un peu plus tôt dans la journée. Ce derby sera donc un choc au sommet entre deux équipes ayant battu respectivement Young Boys et Bâle en ouverture du championnat! Les heureuses et les heureux ayant misé sur ce double résultat dans leur ticket de pari sportif ont passé un bon dimanche eux aussi.