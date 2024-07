Stéphane Henchoz: «Nous voulons renforcer la position d’attaquant»

Ludovic Magnin et Stéphane Henchoz se sont présentés devant la presse ce vendredi. L'occasion d'évoquer les objectifs de la saison prochaine et l'effectif qui sera en charge de les remplir.

Stéphane Henchoz (gauche) et Ludovic Magnin ont été présentés à la presse ensemble pour la première fois.

Bastien Feller Journaliste Blick

L'entraîneur du Lausanne-Sport, Ludovic Magnin, et le nouveau directeur sportif, Stéphane Henchoz, tous deux très décontractés et ravis de collaborer, même si «certaines étincelles sont possibles«, se sont présentés devant la presse ce vendredi. L'occasion pour le duo d'en dire plus sur les nouvelles ambitions du club vaudois et sur le cadre qui aura pour mission de terminer la saison à venir dans le top six, comme annoncé par le président Leen Heemskerk mardi en exclusivité pour Blick.

Et les deux anciens internationaux suisses ne se cachent pas: l'équipe actuelle a les moyens d'atteindre cette place et ne pas le faire serait un échec. Mais à une condition toutefois. «En Suisse, le championnat est aussi dicté par les blessures, fait remarquer Ludovic Magnin, qui débutera le 21 juillet sa troisième saison au LS. Nous ne pouvons pas, comme dans les clubs des grands championnats, avoir dans notre contingent deux joueurs similaires par position.»

«Deux-trois arrivées sont souhaitables»

Le quatuor composé par le président Leen Heemskerk, Ludovic Magnin, Tony Chauvat et Stéphane Henchoz ont ainsi pris plusieurs décisions pour donner une nouvelle impulsion au club et remplir ses objectifs. Exit plusieurs joueurs en fin de contrat, et peu utilisés la saison dernière, et renforcement de certains postes clés.

La défense a également été renforcée avec l'arrivée de Kévin Mouanga d'Annecy, en deuxième division française. «Nous savions que la défense centrale était une priorité. Nous nous sommes donc battus pour Mouanga. C'est un joueur qui va apporter un gros plus à l'équipe.»

Les moyens ne sont pas illimités

Et ce n'est pas terminé, même si certaines difficultés retardent l'arrivée d'un tant attendu chasseur de but et d'un ailier. «Deux-trois arrivées sont souhaitables. Les bons joueurs ont toujours plusieurs possibilités et c’est aussi une question de moyen. Les gens pensent que c’est INEOS et qu'on a juste à demander pour recevoir, mais ce n'est pas comme ça. Ils font beaucoup, mais il faut aussi trouver des solutions à notre niveau. Nous voulons renforcer la position d’attaquant. Toutefois, qui dit performant dit cher. Donc si c'est un joueur au rabais qui n'apporte rien, ce n'est pas la peine.»

On l'a compris, les moyens ne sont pas illimités et la non-levée de l'option d'achat de Donat Rrudhani en est un bon exemple. «Nous ne sommes pas déçus qu'il ne reste pas avec nous. C'est un bon joueur, qui a fait cinq bons mois, mais le prix est malheureusement excessif. Nous nous sommes tournés vers d’autres options.» À commencer par Teddy Okou, ramené à Lausanne depuis Lucerne. «Ludovic souhaitait le faire venir, poursuit Stéphane Henchoz. Il va le faire progresser, tout comme Manuel Polster.»

Publicité

Quelques jeunes devraient intégrer la première équipe

Sujet également évoqué par Leen Heemskerk, quelques jeunes joueurs de l'académie devraient également compléter l'effectif pour compléter un autre objectif du club. «Quelque-uns devraient le faire oui, confirme Ludovic Magnin qui ajoute qu'aucun nom ne sera donné. Ils s'entraînent avec nous depuis le début de la préparation et réalisent de bonnes performances. Cela doit montrer pour le futur que nous voulons travailler avec les clubs partenaires. J'ai aussi vu de grands talents chez les M17 aussi, mais il leur manque encore un step pour parvenir à intégrer l'équipe première»