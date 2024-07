Le FC Bâle devrait prochainement encaisser beaucoup d'argent

1/6 David Degen devient Picsou.

Stefan Kreis

C'est une scène digne d'un grand film de gladiateurs. Riccardo Calafiori, le Romain, grand, cheveux au vent, se lance dans un solo dans le temps additionnel. Après une double passe, le défenseur central s'élance à pas de géant vers la défense croate. Le fer de lance qui doit sauver l'Italie du naufrage. Une seconde plus tard, le score est de 1-1. La Croatie est éliminée, alors que l'Italie vit son moment de gloire à l'Euro.

Et en Suisse, le FC Bâle s'enrichit de plusieurs millions durant ces quelques secondes. Déjà avant l'Euro, des rumeurs faisaient état d'un transfert du défenseur de Bologne à la Juventus. Mais depuis, la valeur marchande du jeune gaucher de 22 ans a presque doublé. Arsenal offrirait actuellement environ 50 millions d'euros pour Calafiori. Et comme le FCB s'est assuré l'été dernier une participation de près de 50% en plus du prix de vente de quatre millions, Calafiori pourrait devenir le transfert record du FCB.

Des millions en perspective aussi grâce à Ndoye

Pour Dan Ndoye, coéquipier de Calafiori à Bologne, la participation en cas de revente est d'un peu plus de 20%. A cela s'ajoutent les 9 millions que le club italien a versés au club bâlois l'été dernier pour le joueur offensif.

David Degen n'est pas surpris que Calafiori et Ndoye soient tous deux à l'origine d'une nouvelle manne financière, un an après leur départ de Bâle. Le potentiel des deux joueurs a été perçu très tôt. «Dans le cas de Calafiori, nous savions qu'il était l'un des meilleurs pieds gauches d'Italie. Nous nous sommes longtemps battus pour lui, nous avons persévéré et avons été récompensés.» Degen ajoute qu'il suit également Ndoye depuis sa jeunesse à Lausanne. «Il a un physique au-dessus de la moyenne. Et j'affirme même qu'il ne sait pas encore à quel point il peut être fort s'il exploite tout son potentiel.»

Calafiori, en revanche, semble le savoir. La scène finale du match face à la Croatie nous rappelle quelque chose. Interrogé sur le solo, Degen déclare: «Il a aussi montré cette volonté inconditionnelle au FCB. Il a été l'une des pierres angulaires de la qualification pour les demi-finales de la Conference League». En compagnie de Ndoye.