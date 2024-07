Stéphane Henchoz nommé directeur sportif du Lausanne-Sport

Stéphane Henchoz est le nouveau directeur sportif du Lausanne-Sport.

Blick Sport

Stéphane Henchoz quitte son poste de conseiller de la Direction générale du Lausanne-Sport pour celui de directeur sportif. L'ancien défenseur central travaillera en étroite collaboration avec Ludovic Magnin, entraîneur de la première équipe, et Tony Chauvat, directeur du recrutement.

«Je suis extrêmement satisfait de prendre ces responsabilités au sein du LS, explique Stéphane Henchoz au travers d'un communiqué. C’est un honneur pour moi. Depuis trois mois au LS, j’ai pu découvrir des professionnels, une culture et un environnement de travail avec lesquels je m’identifie et je me projette. Le LS dispose des conditions de travail, des structures et des infrastructures qui doivent nous permettre d’installer le club dans le haut du classement de Super League. Avec Leen et l’ensemble de la Direction générale, nous sommes clairs sur ce qui est attendu de ma part et je me réjouis sincèrement de relever les défis qui me sont proposés.»

«Cette nomination est un pas important pour le LS»

Du côté de la direction également, on se montre ravis de la nouvelle et de pouvoir enfin attribuer ce rôle si important. «Stéphane Henchoz s’est très rapidement intégré dans le club, relève Leen Heemskerk, président du club. Il a d’ores et déjà participé à des décisions importantes pour le LS et sa vision comme son approche ont convaincu. Cette nomination est un pas important pour le LS qui continue de se structurer pour être plus performant sur le terrain et en coulisse.»

À Lausanne, l'ancien international suisse, qui a su convaincre lors des trois derniers mois par sa personnalité, ses compétences, son professionnalisme et sa plus-value, aura pour objectif d’évaluer les forces et faiblesses de l'organisation sportive.