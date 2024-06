Le FC Sion présente officiellement son projet de nouveau stade

1/7 Le FC Sion a dévoilé son projet de stade.

Alors que les premières images du stade avaient fuité fin mai, le FC Sion a officiellement présenté son projet de nouveau stade ce mardi par le biais d'une vidéo de présentation diffusée sur ses réseaux sociaux. Parallèlement, le président du club valaisan, Christian Constantin, a répondu à plusieurs questions concernant le projet «Sion 2030».

«Le stade doit s'inscrire dans le millénaire. Pour cela, il faut prendre la situation géographique et les perspectives futures. On a une modification du climat, qui fait monter la neige à une plus haute altitude. Le Valais a la chance de pouvoir bénéficier de 80% des montagnes de plus de 4000 mètres en Europe. La saison d'hiver va prendre encore plus de valeur, va devenir un luxe. L'été sera une belle saison, mais pas au même niveau. Quand l'hiver sera là, il faudra pouvoir faire autre chose qu'uniquement du football. Tout le stade est pensé pour pouvoir organiser une multitude de choses», explique le dirigeant valaisan.

«Budget de 200 à 300 millions de francs»

Comme le montre la vidéo de présentation, le stade, dont le nom sera encore à déterminer, pourrait ainsi être modelé selon les besoins. Il serait ainsi possible de transformer le terrain de football pour y organiser des matches de hockey, de basketball, de MMA, de football américain ou encore, naturellement, des concerts. «Tout le stade est pensé pour pouvoir organiser une multitude de choses autres que le football. Le Real Madrid dit qu'il a investi une fortune pour organiser entre 25 et 29 événements par année. Aux USA, ils ont construit un stade de 120'000 personnes qui n'accueille que 8 matches par années, mais qui organise 220 événements. Les stades de demain doivent aller dans cette direction.»

Et pour cela, «CC», bien conscient que le mécénat disparait peu à peu du monde du football professionnel, s'est lié avec le groupe Legends pour trouver et optimiser de nouvelles recettes. «Notre problématique est de savoir comment on va les trouver, confie le Valaisan qui indique que le rapport définitif de rentabilité sera disponible en fin d'année. Legends a développé le stade du Real Madrid, du Barça et de plusieurs autres clubs en Angleterre. Ils ont défini notre projet de stade comme révolutionnaire, quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Nous développons donc la partie événementielle qui permettra de savoir ce qu'on peut s'offrir. On parle d'un budget de 200 à 300 millions de francs pour la construction du stade.»

Centre de formation à Châteauneuf

Cette nouvelle enceinte aurait donc comme but premier de pérenniser l'avenir du club. «On ne va pas prétendre atteindre des niveaux stratosphériques, assure Christian Constantin. On doit pouvoir vivre et payer nos factures, avec nos moyens, que nous aurons augmentés. C'est l'objectif du stade. Nous sommes les derniers à le faire en Suisse. Nous devons le réaliser pour l'avenir.»

Le futur, le FC Sion y pense également au niveau de la formation. Et pour l'optimiser, le club va aussi construire un centre de formation pour un montant de 30 millions de francs dans le secteur de Châteauneuf. Celui-ci permettra de se mettre au niveau des meilleures équipes du pays à ce niveau et recruter des jeunes dès 16 ans. «Mais pour obtenir le label, il faut répondre à plusieurs critères: école, logements, infrastructures, développe Barthélémy Constantin, directeur sportif. Notre bassin de population est petit, nous pourrions donc également aller cibler des joueurs dans les régions frontalières.»

Collaboration avec une université américaine

De plus, une collaboration avec une université américaine sera mise en place. «Cela permettrait d'avoir une académie du FC Sion sur le sol américain et de mettre en place des échanges de joueurs, reprend Christian Constantin. Mais également de permettre à ces hommes et ces femmes de devenir plus que des joueurs de football.»

Si l'ouverture du stade est espérée pour 2029, celle de l'académie devrait, elle, intervenir plus tôt. «Les sites de Riddes et de Martigny vont se transformer en immobilier pour assumer les frais du nouveau stade», dit encore le président valaisan.