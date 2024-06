Voici comment le FC Sion compte rester en Super League

1/2

Fraîchement promu en Super League, le FC Sion est cette semaine à Crans-Montana, dans un environnement qu'il connaît autant qu'il apprécie, pour y lancer sa mission maintien. Cela fait en effet plus de 30 ans que le club sédunois prend ses quartiers dans la station valaisanne en été, le temps de remettre la machine en route.

Les joueurs et le staff y passeront huit jours lors desquels il leur sera demandé, et rendu possible, de monter en puissance jusqu'au match d'ouverture prévu à Berne, face à Young Boys, le 21 juillet. «Il y a une énergie positive et une confiance qui règne dans l'équipe», explique Reto Ziegler lors d'un point presse organisé pour lancer la nouvelle saison, tout en concédant que ces premiers jours sont éprouvants sur le plan physique. Des moments durs à passer qui demeurent toutefois inévitables. «La Super League sera à un niveau au-dessus, il faudra être plus précis, mais les bases sont très bonnes», poursuit-il.

Encore deux arrivées espérées

De leur côté, Didier Tholot et son staff possèdent donc une triple mission lors de cette préparation d'un mois. Tout d'abord maintenir la cohésion et l'esprit d'équipe qui ont caractérisé l'équipe la saison dernière. «Tout en intégrant dans le système les nouveaux joueurs qui nous rejoignent», développe-t-il en pensant à Dejan Djokic, Noé Sow (tous deux arrivés libres de Vaduz et de Pau), les quatre jeunes intégrés au groupe professionnel (Pierrick Moulin, Noah Grognuz, Dylan Tutonda et Yohan Aymon) et les deux autres joueurs, une sentinelle et un joueur offensif, qui devraient encore arriver à Tourbillon dans les semaines à venir.

Ensuite, mettre en place les adaptations nécessaires au changement de catégorie et de qualités des adversaires. Si les Sédunois ont dominé la Challenge League, à l'exception de leurs rencontres face au FC Thoune, ils savent qu'il en sera tout autre à l'échelon supérieur. «Il nous faudra davantage de variété sur le plan tactique, poursuit le Français. Nous avons joué avec le même système en Challenge League, car nous étions en tête et nous n'avions pas besoin de changer. Cela sera plus compliqué. Il nous faudra d'autres armes.»

«Maintien le plus tranquille possible»

Car il faut dire qu'avec la relégation de Stade Lausanne-Ouchy, le maintien des nouveaux riches Grasshopper et la promotion du FC Sion, cette Super League cuvée 2024-2025 aura de l'allure et il n'est pas aisé de prédire qui terminera douzième. Chaque détail aura son importance lors du décompte final. «Je l'ai dit à mes joueurs et je vais encore le répéter, nous allons entamer ce championnat et il faudra gagner le plus de matches possible. Nous n'allons pas nous mettre de frein. Nous avons un objectif clair: le maintien. Et cela le plus tranquille possible.»

Chose que naturellement plusieurs équipes souhaiteront et qui n'est pas souvent arrivée au FC Sion ces dernières années. «Depuis 2017, le club s'est sauvé entre la 35e et la 36e journée à chaque fois, fait remarquer le technicien. Il faut éviter ça.»

Comme le Lausanne-Sport la saison dernière, les Sédunois disputeront leur première journée de championnat au Wankdorf, pour y affronter Young Boys. Un bon présage puisque les Vaudois, eux aussi promus à l'époque et qui affichaient le même désir, s'étaient ensuite sauvés? «Oui, peut-être, mais il y a aussi un premier objectif intéressant à aller chercher, comme cela fait très longtemps que le club n'a plus gagné en championnat là-bas.» Reste à espérer pour le club de Christian Constantin qu'il obtienne, lui, un maintien vraiment tranquille.