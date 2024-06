FC Zurich et Grasshopper en guerre contre les chips Zweifel

1/13 Un stade de football et deux tours d'habitation doivent être construits sur le site du Hardturm.

Nicola Imfeld

Profiter de l'Euro sur son canapé avec un paquet de chips? Pour de nombreuses personnes, un incontournable de l'été footballistique. Il n'est donc pas étonnant que Zweifel Chips mène une grande campagne pour l'Euro.

À l'occasion de l'événement footballistique phare de l'année, Zweifel a lancé un paquet de chips géant (1 kilo). L'idée est la suivante: Les amis qui regardent ensemble les matches à la télévision peuvent manger 100 grammes de chips toutes les dix minutes. De nombreux influenceurs suisses font actuellement la promotion de l'édition spéciale Zweifel sur les réseaux sociaux.

Vent debout contre Zweifel

Un détail: le contentieux entre le football et Zweifel. Urs Zweifel, membre du conseil d'administration de la marque, se battait depuis des années contre le projet de stade de football zurichois. Il est allé jusqu'à le torpiller par voie juridique en déposant des recours. Pour des raisons privées, il n'apprécie pas le projet d'ensemble comprenant deux immeubles et le stade de football à proximité immédiate. Pour rappel, les électeurs zurichois ont déjà accepté deux fois le stade sur le site du Hardturm.

Le fait que ce soit justement un membre du conseil d'administration de Zweifel, Urs Zweifel, qui s'oppose au football zurichois, n'est pas bien perçu. Après les articles de presse du printemps, une campagne anti-Zweifel a été lancée. Le fabricant de chips a été inondé de commentaires malveillants sur les réseaux sociaux – y compris d'appels au boycott de la part de fans de football mécontents.

le FC Zurich ne veut plus des chips Zweifel

Au FC Zurich, on ne peut que secouer la tête face à la grande campagne de Zweifel pour les championnats d'Europe. Interrogé par le Blick, le président Ancillo Canepa, qui s'engage depuis des années pour le projet de stade, fait part de sa colère: «Le fabricant de produits qualifiés de malbouffe par les nutritionnistes a été le sponsor de divers événements sportifs, en menant par exemple des campagnes publicitaires spécialement destinées aux fans de football.»

Le président fait référence au slogan de Zweifel «Nous sommes au ballon depuis plus de 60 ans» et accuse l'entreprise de chips d'hypocrisie: «Prêcher l'eau et boire du vin». Le président du FCZ appelle même indirectement au boycott: «En cas de doute, je sais au moins maintenant quel vin je ne boirai plus et quelles chips je ne mangerai plus.»

Publicité

Grasshopper est également en colère et en appelle au fair-play. Les opposants au stade doivent accepter les décisions du peuple et «ne plus mettre de bâtons dans les roues» des investisseurs et des deux clubs de football de la ville de Zurich, comme l'écrit le club dans un communiqué.

Zweifel ne veut pas s'exprimer sur les accusations

Chez Zweifel en revanche, on est fier de la grande campagne de l'Euro. Une porte-parole interrogée par Blick écrit que les activités de marketing sont utilisées «de manière ciblée pour des événements particuliers, lors desquels la société se réunit pour profiter du moment». Elle mentionne notamment les activités publicitaires menées lors des derniers championnats d'Europe et du monde. On ne souhaite pas s'exprimer sur le shitstorm ou les accusations d'hypocrisie.

Juste ceci: «Les intérêts personnels des membres du conseil d'administration sont privés et ne sont pas liés à notre entreprise. Ils n'ont donc aucune influence sur les mesures opérationnelles telles que les activités de marketing.»

Ira-t-on jusqu'au Tribunal fédéral ?

Le tribunal administratif du canton de Zurich se prononcera prochainement sur le recours d'Urs Zweifel, qui s'oppose au plan d'aménagement du projet de stade. Si le membre du conseil d'administration acceptait la décision positive attendue pour le stade, des matches pourraient déjà être joués sur le site du Hardturm dans moins de trois ans.

Publicité

Le passé a cependant montré qu'il fallait s'attendre à un recours au Tribunal fédéral. Comme la demande de permis de construire peut également être contestée devant les trois instances, le stade de football de Zurich ne devrait pas voir le jour avant 2030.