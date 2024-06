C'est au tour de Mike Maignan de se plaindre de l'arbitrage

1/6 Mike Maignan (gauche) s'est montré une nouvelle fois agacé par une règle arbitrale.

Globalement laissés de côté grâce à leurs bonnes performances lors des premiers jours de l'Euro, les arbitres prennent soudainement la lumière depuis le début de la troisième et dernière journée de la phase de groupes. En effet, après la polémique autrichienne du début de compétition, les critiques se font maintenant plus récurrentes.

Julian Nagelsmann, après le match face à la Suisse, Steve Clarke, suite à la défaite de l'Ecosse face à la Hongrie, et Luka Modric au terme du nul de la Croatie face à l'Italie, se sont ouvertement plaints de l'une ou l'autre décision de l'officiel. Ce mardi soir, ce fut au tour de Mike Maignan, gardien de l'équipe de France, de donner le fond de sa pensée, sur les réseaux sociaux, sur l'une des règles arbitrales après le nul décevant de son équipe face à la Pologne (1-1). Résultat synonyme de deuxième place du groupe D derrière l'Autriche.

Frustration évacuée sur les réseaux sociaux

La raison? Un penalty, d'abord manqué, que Robert Lewandowski a pu retirer grâce à une règle que le portier de l'AC Milan, comme d'autres, irrite. Le gardien doit en effet «rester sur sa ligne de but (...) avant que le tir ne soit effectué», selon l'article 14.1 de l'IFAB, l'institution qui détermine les règles du football. Le portier ne peut ainsi plus distraire son vis-à-vis et doit rester fixe sur sa ligne alors même que le tireur peut saccader sa course d'élan et ainsi induire son adversaire en erreur.

La tâche du dernier rempart est ainsi durcie et Mike Maignan était déjà monté au front, déjà sur les réseaux sociaux, lors de l'instauration de cette règle en mars 2023. Le Français préférait en rire, ironisant sur le fait que les gardiens devraient à terme devoir, entre-autres, être de dos au moment du tir d'un penalty. Ce mardi soir, le gardien français a pu ressortir son tweet d'il y a maintenant un peu plus d'un an.