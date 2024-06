Julian Nagelsmann s'en prend à l'arbitre

Dimanche soir, la Nati était sur le point de remporter sa première victoire contre l'Allemagne dans un tournoi depuis la Coupe du monde 1938. Le but de Niclas Füllkrug est venu gâcher la fête. L'entraîneur Julian Nagelsmann a tout de même des raisons de râler.

1/12 Niclas Füllkrug fait exulter l'Allemagne.

Cédric Heeb

Ouf de soulagement pour l'Allemagne. Le pays hôte de l'Euro s'est assuré de justesse la première place dans le groupe A. Dans le temps additionnel, le joker Niclas Füllkrug délivre les fans avec son but de la tête. L'attaquant du BVB est fêté en conséquence.

«Fülle trouve l'espace», écrit le «Frankfurter Allgemeine». Une référence à son fameux trou dans la dentition. Et sur RTL, le jeune homme de 31 ans est vénéré: «Fülle, du Gott!» (Fülle, tu es Dieu!). Lui-même se réjouit de pouvoir disputer les huitièmes de finale dans son stade de Dortmund: «82'000 spectateurs dans le stade – ça va être un match de folie.» Dans l'euphorie, il semble toutefois avoir oublié que l'Euro n'autorise «que» 62'000 fans dans le stade.

Nagelsmann: «C'était un pénalty évident»

Alors que d'autres médias soulignent l'importance de la victoire de groupe – le «Welt» écrit qu'il s'agit d'une «victoire du moral pour l'équipe d'Allemagne». L'entraîneur de l'Allemagne Julian Nagelsmann exprime quant à lui des critiques à l'égard de l'arbitre Daniele Orsato. «Je n'ai pas vu de ligne vraiment claire», déclare l'ancien entraîneur du Bayern lors d'un entretien sur la chaîne ARD.

Il reproche à l'arbitre de 48 ans d'avoir privé son équipe de deux penaltys. Il y a la scène où Manuel Akanji retient l'attaquant allemand Kai Havertz par l'épaule dans la surface de réparation, mais ce dernier ne tombe pas. «C'était un penalty évident, mais il ne tombe pas parce qu'il veut être juste», estime le coach allemand.

Il exprime le même verdict sur l'action de Silvan Widmer, qui serre Maximilian Beier et ne veut plus le lâcher: «A mes yeux, il y a déjà penalty.» Mais il ajoute aussi qu'il ne s'agit pas d'une erreur manifeste, donc: «Tout va bien.»

Le jaune de Tah agace aussi

Outre les scènes dans la surface de réparation, Julian Nagelsmann s'agace également du carton jaune que Jonathan Tah a reçu à la 38e minute – il est donc suspendu pour les huitièmes de finale. A la manière d'un pratiquant de kung-fu, il s'engage dans le duel contre Breel Embolo, plaçant sa jambe sur l'épaule et à côté de la tête de l'attaquant suisse. L'entraîneur allemand: «J'ai trouvé le carton jaune sévère! Tah a le ballon avant Embolo et est un peu plus agressif dans le duel. C'est peut-être un jeu dangereux, je ne sais pas.»

Publicité

Et comme si cela ne suffisait pas, Julian Nagelsmann estime que «l'on peut aussi laisser passer le 1:0 en notre faveur». Selon lui, la faute commise par Jamal Musiala sur Michel Aebischer avant le but de Robert Andrich (17e) n'est pas flagrante. «Ce n'est pas vraiment une faute. Le contact vient clairement après un ballon contrôlé et Jamal glisse encore un peu dans l'action.»

Julian Nagelsmann ne donne donc pas une bonne note à l'arbitre italien. Il ne se souciera pas non plus du fait que l'Allemagne n'a jamais perdu un match dirigé par Daniele Orsato.