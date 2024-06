Dan Ndoye s'est fait une belle publicité

Toute l'Europe a découvert Dan Ndoye dimanche! Si les recruteurs des grands clubs étaient déjà conquis par sa vitesse et sa personnalité, ils ont apprécié de voir que le Vaudois de 23 ans avait ajouté une dose d’efficacité à son jeu. Y compris au plus haut niveau.

Un but et une prestation réussie

Dan Ndoye rejoindra-t-il un grand club européen cet été?

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Je me crée des occasions, je ne suis pas inquiet. Je n'ai pas de lacune devant le but, je dois juste faire de meilleurs choix parfois.» Ainsi s'est exprimé Dan Ndoye cette semaine, au lendemain du match nul face à l'Ecosse, une rencontre lors de laquelle, de son propre aveu, il aurait dû marquer deux ou trois buts. Il ne l'a pas fait, par manque de réussite ou de réalisme, c'est selon, mais il a choisi son moment pour, enfin, ouvrir son compteur de buts avec la Nati. Sa quatorzième sélection, ce dimanche à Francfort, aura donc été la bonne, et quelle meilleure scène pour briller que ce rendez-vous face à l'Allemagne, chez elle, dans son Euro?

«Je suis très heureux, forcément. Je sais qu'on a parlé de mon efficacité cette semaine, mais je n'étais pas inquiet», a-t-il souri après le match, fier de sa performance. En plus de son but, il a livré une rencontre de haut niveau, faisant extrêmement mal à la défense allemande grâce à ses percussions et à ses courses létales en profondeur. Il aurait pu marquer une deuxième fois, d'ailleurs, mais son tir du gauche est passé de peu à côté du poteau de Manuel Neuer, juste après son ouverture du score sur un centre de Remo Freuler.

Un joueur très recherché

L'ailier vaudois de 23 ans a fait tout juste sur ce 1-0, d'ailleurs, en surgissant au bon endroit et en plaçant son ballon hors de portée du gardien allemand, qui n'est pas exactement n'importe qui. Et ce souvenir-là, à savoir avoir marqué son premier but en sélection, face à l'Allemagne et Manuel Neuer, l'accompagnera toute sa vie. Cette 28e minute, d'ailleurs, fait immédiatement entrer Dan Ndoye dans une autre dimension, lui qui est déjà suivi de près par l'Inter Milan. Sa cote sur le marché a encore augmenté ce dimanche soir, tant les recruteurs des grands clubs sont séduits par les joueurs décisifs dans les moments importants. Et celui-là en était un grand!

Dan Ndoye n'a jamais été un buteur en série et ne le sera jamais, lui qui a scoré une fois en 32 matches de Serie A cette saison, mais ses qualités de percussion en font un joueur très recherché. Sa personnalité positive, son envie de progresser et son humilité sont également très appréciables et sa polyvalence est un atout formidable.

«Un atout pour nous… et pour lui»

«Il peut jouer à gauche et à droite, il peut évoluer comme piston et sait s'adapter tactiquement, ce qui est important avec Murat Yakin. C'est sûr qu'il peut encore progresser, mais son évolution des derniers mois est déjà énorme. Sa vitesse est un atout pour nous… et pour lui en premier lieu», l'a complimenté son capitaine Granit Xhaka après la rencontre. Et si le grand saut de Dan Ndoye était pour cet été?

Son frère Issa, rencontré par Blick en milieu de semaine, relevait avec pertinence que son grand frère avait suivi une progression linéaire. D'abord la Suisse (Lausanne), puis une expérience à l'étranger peu concluante (Nice), avant d'arriver dans un club suisse de format européen (Bâle), de découvrir la Nati et de partir en Serie A, à Bologne. La prochaine étape pourrait arriver peut-être un peu plus tôt que prévu tant l'Euro peut servir d'accélérateur à un joueur qui ne manque déjà pas de vitesse…

