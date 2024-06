L'Italie, la Croatie ou l'Albanie pour la Nati

1/5 Murat Yakin a mené la Suisse en huitièmes de finale de l'Euro. Soit face à...

Christian Finkbeiner

Après son match nul (1-1) contre l'Allemagne, il est désormais officiel que la Nati, deuxième de son groupe, affrontera le deuxième du groupe B en huitièmes de finale, samedi au stade olympique de Berlin (18h). Les adversaires possibles, vu que l'Espagne est déjà assurée de terminer en tête de sa poule? L'Italie, la Croatie et l'Albanie. Dans l'ordre de probabilités.

L'Italie

La variante la plus probable est l'Italie, puisqu'il suffit au champion d'Europe d'un match nul dans son duel direct contre la Croatie pour terminer deuxième du groupe B.

Après l'Allemagne, il s'agirait du deuxième derby consécutif pour la Nati. Plus de 300'000 Italiens vivent en Suisse, auxquels s'ajoutent plusieurs centaines de milliers de personnes dans notre pays qui ont des ancêtres italiens. Et pour de nombreux Suisses, l'Italie est une terre appréciée, que ce soit pour les vacances, la nourriture ou le mode de vie.

Les souvenirs sportifs sont mitigés. Il y a trois ans à Rome, la Nati n'avait pas eu la moindre chance contre le futur champion d'Europe lors du premier tour de l'Euro (3-0). La revanche a suivi quelques mois plus tard avec Murat Yakin sur le banc: grâce à deux matchs nuls dans les confrontations directes, la Nati a terminé devant l'Italie en qualification pour la Coupe du monde, ce qui a privé au final le champion d'Europe de s'envoler pour le Qatar.

La Croatie

Les Croates ont besoin d'une victoire contre l'Italie pour sortir la tête de l'eau et rester dans le tournoi après avoir complètement raté leur entame d'Euro. Mais même en battant les Italiens, ils auraient encore besoin de l'aide de l'Espagne pour terminer à la deuxième place. Le pays de l'Adriatique, qui compte près de quatre millions d'habitants, est un modèle pour de nombreuses petites nations de football, tant ses succès sont énormes depuis la Coupe du monde 1998, terminée à la troisième place.

Mais l'équipe actuelle, finaliste de la Coupe du monde 2018, et troisième de la Coupe du monde 2022, a pris de l'âge. Sur le plan sportif, la Nati n'a pas beaucoup de références avec la Croatie. La Suisse n'a rencontré la Croatie qu'une seule fois lors d'un grand tournoi, en 2004 lors de l'Euro au Portugal (0-0).

L'Albanie

Pour avoir une chance de passer en tant que deuxième de groupe, les Albanais doivent battre l'Espagne, ce qui est peu probable au vu de leurs performances respectives des premiers matches.

Si l'Albanie parvient tout de même à se hisser à la deuxième place et qu'un duel «fratricide» se déroule, le match n'aura plus que la moitié de son caractère explosif qu'il avait en 2016, lorsque les frères Granit et Taulant Xhaka s'étaient affrontés à Lens lors du match d'ouverture de l'Euro. Mais il y a toujours beaucoup de Suisse dans l'équipe albanaise: Berat Djimsiti, Arlind Ajeti, Amir Abrashi, Medon Berisha et Nedim Bajrami sont nés et ont grandi en Suisse, où ils ont débuté leur carrière footballistique.