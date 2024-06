L'Inter serait intéressé par Dan Ndoye

Dan Ndoye bientôt à Milan?

Blick Sport

En août dernier, le joueur de la Nati Dan Ndoye a quitté le FC Bâle pour Bologne. le Vaudois a convaincu d'emblée chez les Rossoblu, disputant 32 des 38 matches possibles – et a apparemment aussi impressionné la concurrence en ligue.

Comme le rapporte la «Gazzetta dello Sport», l'Inter Milan aurait jeté son dévolu sur Ndoye. Ces derniers jours, l'intérêt s'est apparemment concrétisé de plus en plus. Le manager de l'Inter, Dario Baccin, se serait rendu mercredi dernier à Cologne pour assister au match entre la Suisse et l'Écosse, afin d'examiner Ndoye de plus près.

Bologne serait prêt à céder le natif de Nyon pour environ 25 millions d'euros. Mais l'Inter rentrerait dans la danse uniquement si son joueur Denzel Dumfries quitterait le club. À Milan, le Vaudois pourrait rejoindre un autre homme né sur les bords du Léman: son gardien en équipe de Suisse, Yann Sommer.