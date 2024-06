Breel Embolo: «J'aurais pu mieux gérer certaines situations»

Il a connu une année noire, mais Breel Embolo est de retour à temps pour l'Euro – et réveille les espoirs des fans de la Nati! L'attaquant parle de ses derniers mois compliqués, que ce soit sur le plan physique ou même celui de la justice.

1/10 Regardez, je suis de retour! Breel Embolo fait à nouveau les gros titres de manière positive à l'Euro.

Sebastian Wendel

Breel Embolo va-t-il débuter dimanche contre l'Allemagne? La conférence de presse de veille de rencontre n'a pas permis de le savoir. Mais la bonne nouvelle est qu'il est candidat à une place d'entrée, ce qui n'était pas forcément, voire pas du tout, acquis il y a encore un mois à peine.

A la mi-mai, Embolo s'est en effet blessé musculairement lors de son cinquième match après sa pause de neuf mois due à une rupture des ligaments croisés. Pour l'attaquant de l'AS Monaco, la participation à l'Euro semblait alors largement compromise. Il semblait même utopique à l'époque qu'il entre en jeu dès le match d'ouverture contre la Hongrie et qu'il couronne son retour en équipe nationale après 557 jours d'absence en marquant le 3-1.

Breel Embolo autocritique sur ses problèmes privés

«Cela m'a stressé de ne pas pouvoir jouer beaucoup l'année dernière. Mais déjà après ma rupture des ligaments croisés, ma motivation était de savoir qu'il y avait une chance que je dispute l'Euro. J'ai beaucoup investi pour pouvoir être ici maintenant», a-t-il déclaré samedi.

Outre ses blessures, il a également fait les gros titres pour ses affaires judiciaires. Il y a un an, il a été condamné à Bâle pour menaces multiples. Et il y a trois mois, il est apparu dans l'acte d'accusation contre un ancien Hells Angel pour s'être procuré de faux certificats Covid auprès de ce dernier. Il s'exprime désormais pour la première fois à ce sujet: «C'est du passé. Bien sûr, j'aurais pu mieux gérer certaines situations. Mais maintenant, c'est l'Euro, je veux penser au football et ne parler que de ça».

La relation spéciale entre Breel Embolo et Murat Yakin

A propos de parler: Murat Yakin, le sélectionneur de la Nati, a beaucoup parlé de Breel Embolo l'année dernière. Bien que la date de son retour sous le maillot de la Nati, et donc de sa participation à l'Euro, ait longtemps été un point d'interrogation, Murat Yakin a parlé de lui en bien à chaque occasion en utilisant à chaque fois ou presque le terme: «indispensable». Ce qui, dans le même temps, n'était pas un signal positif pour les alternatives présumées que sont Noah Okafor, Zeki Amdouni ou les non convoqués Cédric Itten et Haris Seferovic...

Le principal intéressé en est d'ailleurs reconnaissant: «Ce soutien m'a bien sûr fait beaucoup de bien. Nous avons un lien spécial, c'est lui qui a fait de moi un professionnel à l'époque à Bâle. Ensemble, nous avons toujours eu un plan clair pour mon retour, qui a heureusement fonctionné».

Fabian Rieder titulaire?

Le retour éventuel de Breel Embolo en tant que titulaire lors du match contre l'Allemagne serait pour lui un test de résistance personnel. Après deux entrée en jeu jusqu'à présent, est-il physiquement en mesure de disputer en entier le très probable huitième de finale de samedi prochain? Le match de ce dimanche pourrait apporter un élément de réponse bienvenu. Outre Breel Embolo, il devrait y avoir un autre changement dans le onze de départ avec Fabian Rieder. Ruben Vargas et Dan Ndoye pourraient eux prendre place sur le banc. Tout ceci est au conditionnel, bien sûr, tant Murat Yakin aime jouer la carte de la surprise.