Le jour où Eren Derdiyok a marqué trois buts contre l'Allemagne

1/6 Le seul onze de départ suisse à avoir remporté un match contre l'Allemagne depuis 1956.

Lucas Werder

Cela n'était plus arrivé depuis plus d'un demi-siècle! En mai 2012, la Nati fêtait, à Bâle, une victoire historique 5-3 en match amical contre l'Allemagne, ce qui n'était pas arrivé depuis 18 matches et 56 ans très précisément. L'homme du match: Eren Derdiyok, triple buteur.

«Je repense encore souvent à ce match», confie le Bâlois à Blick. «Marquer trois buts contre l'Allemagne à la maison, au Joggeli (ndlr: le Parc Saint-Jacques), c'était quelque chose de très spécial». Eren Derdiyok a disputé 60 matches internationaux au total pour la Suisse. Et même si le coup d'éclat contre l'Allemagne n'était qu'un match amical, cette rencontre figure en tête de son classement personnel. «Ça et mes débuts contre l'Angleterre. Contre les Anglais, j'étais entré à la pause et j'ai tout de suite marqué mon premier but», se souvient l'attaquant.

Pas de victoire, mais pas non plus de défaite, contre l'Allemagne depuis 2012

Lorsqu'Eren Derdiyok se remémore aujourd'hui sa prestation de gala contre l'Allemagne, il y a une grande part de fierté, mais aussi un petit peu de colère. «Juste avant le match, j'ai signé à Hoffenheim. Si j'avais attendu un peu plus longtemps, un club encore plus grand aurait certainement frappé à ma porte après le match», raconte celui jouait à Leverkusen à l'époque. Mais il n'a pas regretté sa prestation. «J'aurais pu faire un mauvais match et me blesser», explique Eren Derdiyok à propos de la dernière victoire suisse contre l'Allemagne.

Douze ans plus tard, un tel exploit peut-il se reproduire lors de l'Euro en Allemagne? «Ce sera extrêmement difficile», estime Eren Derdiyok. «Mais comme l'Allemagne est déjà qualifiée, un point pourrait être possible». Comme lors des deux seuls duels depuis la victoire 5-3 de la Nati. Lors de la Ligue des Nations à l'automne 2022, Suisses et Allemands s'étaient séparés sur un 1-1 et un 3-3.