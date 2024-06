Malgré une calcification cérébrale, cette légende encourage la Belgique

Éric Gerets est une légende pour le football du Plat Pays. En 2012, il a subi une hémorragie cérébrale – ce qu'il fait qu'il a des difficultés à parler et ne peut plus marcher. Ce qui ne l'a pas empêché d'encourager les Diables rouges à l'Euro.

Romelu Lukaku a raté beaucoup d'occasions lors du premier match.

Si Kevin De Bruyne, Jérémy Doku et autre Romelu Lukaku reçoivent ce message, ils ne pourront pas rester de marbre. Déjà, car Éric Gerets est une légende du football belge. Et on écoute les légendes. Lui a été nommé joueur belge de l'année 1982, a remporté six fois le championnat néerlandais, deux fois le championnat belge et une fois la Ligue des champions… tout ça en tant que joueur. En 1992 et après 80 sélections avec la Belgique, il a raccroché les crampons.

Sauf qu'il a également eu du succès en tant qu'entraîneur, aux Pays-Bas, en Turquie, en Belgique ou même au Maroc. Sur le banc, il a remporté en tout et pour tout 12 trophées où il est passé. Avec un tel palmarès, le terme «légende» n'est pas abusé.

Mais un drame est survenu à Éric Gerets. Le Belge a subi une hémorragie cérébrale en 2012, alors qu'il entraînait au Qatar. Il y a peu, il est également touché par une calcification cérébrale – ce qui fait qu'il a de la peine à s'exprimer et ne peut plus marcher.

«On va gagner»

Cela ne l'a toutefois pas empêché de prendre la parole avant le Belgique - Roumanie de samedi soir (21h). Après la défaite initiale face à la Slovaquie, la sélection est dans le doute. «Chers supporters belges, ne vous laissez pas aller dans le négativisme», entame, difficilement, l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille.

«Parce qu’on va gagner, aussi bien contre la Roumanie que l’Ukraine. On va aller très loin, merci mes amis», conclut-il dans son message. Et il sait de quoi il parle, lui qui a atteint la finale de la compétition en 1980 avec les Diables rouges. Une volonté dans le message dont la Belgique devra s'inspirer.