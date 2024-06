Le jeu de l'équipe de France fortement critiqué

L'équipe de France, ici Dayot Upamecano face à Memphis Depay, défend bien. Mais c'est tout.

Blick Sport

Peu avant l'Euro, Antoine Griezmann s'était présenté en conférence de presse et avait lâché une punchline qui avait eu son petit effet en France: «La manière dont on joue? C'est chiant à regarder mais ça fait gagner.»

Le milieu offensif sait de quoi il parle, et ce n'était pas vraiment une critique de sa part, vu que le club de son coeur, l'Atletico Madrid, applique également cette maxime à la lettre et parfois jusqu'à la caricature, même si la dernière saison a été bien plus excitante du point de vue de la qualité de jeu pour les Matelassiers.

Le premier 0-0 de l'Euro? Pour les Bleus, bien sûr

Mais c'est un fait: l'équipe de France de Didier Deschamps n'est pas belle à voir jouer. Après avoir débuté son tournoi par une victoire 1-0 contre l'Autriche grâce à un autogoal et une erreur d'arbitrage, la France a fait 0-0 contre les Pays-Bas. Le constat est implacable: en 180 minutes, ses joueurs n'ont pas inscrit un seul but. Sera-ce le cas lors de la dernière journée contre la Pologne, la première équipe officiellement éliminée de cet Euro? Peut-être. Et même probablement. Mais pour l'heure, le spectacle présenté est pauvre.

Il n'est d'ailleurs pas surprenant que le premier 0-0 de l'Euro, survenu au 21e match, ait été enregistré lors d'un match de l'équipe de France...

L'ancien avant-centre néerlandais Pierre van Hooijdonk était un buteur-né, qui savait, lui, où se trouvait le but adverse. Et c'est peu dire qu'il n'a pas aimé ce qu'il a vu vendredi soir à Leipzig. Très remonté par le spectacle proposé lors du match nul entre la France et les Pays-Bas (0-0), vendredi, à l'Euro 2024, l'ancien international néelandais a regretté les choix défensifs de Didier Deschamps et Ronald Koeman.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«Les deux équipes ont pris le point qu'elles voulaient. Elles ont abordé le match de cette façon», a-t-il commencé par dire, avant de flageller le sélectionneur des Bleus. «Deschamps... Il n'y avait pas Mbappé et il a mis Rabiot à gauche alors qu'il aurait pu mettre Kolo Muani, Barcola, Coman... Avec tout ce matériel à disposition, c'est du football de merde», s'est agacé le Néerlandais, lequel n'a pas été tendre non plus avec sa sélection.

Publicité

La une du journal «L'Équipe» ce samedi 22 juin.

Les Pays-Bas auraient aussi dû faire mieux

«Les Pays-Bas, c'est un peu la même chose. Koeman a fait entrer Weghorst, alors que Malen aurait pu représenter une menace avec sa vitesse. Il aurait aussi pu mettre Zirkzee. Les deux équipes ont joué de manière trop conservatrice. Sur le plan offensif, je n'ai absolument rien vu de la part des Pays-Bas. C'est un match décevant. C'était bien défensivement, mais on s'attend aussi à quelque chose offensivement.»

Antoine Griezmann: «On est bien compacts»

Et qu'en pense Antoine Griezmann, d'ailleurs, l'homme qui assumait que la France soit «chiante à voir»? Le milieu offensif ne s'est pas caché à l'heure de l'analyse: «Défensivement, on est bien compacts. La défense et les milieux font un travail remarquable, on laisse très peu à l’adversaire. Mais on doit s’améliorer offensivement, être plus tueur. On ne voulait pas non plus presser comme des fous...» L'analyse est lucide au moins. Tant pis pour le spectacle et le football.