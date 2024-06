Marco Odermatt sera présent au stade pour Suisse-Allemagne

Après s'être entraîné avec les joueurs fin mai, Marco Odermatt rendra à nouveau visite aux joueurs de la Nati. Le Nidwaldien sera en effet présent à Francfort pour le match entre la Suisse et l'Allemagne. De quoi inspirer la troupe de Murat Yakin? On l'espère.

Marco Odermatt vient rendre une nouvelle visite aux joueurs de la Nati.

Blick Sport

Non seulement de nombreux fans suivront le match de l'équipe nationale contre l'Allemagne dimanche soir dans la magnifique enceinte de la Frankfurt-Arena, mais de hautes personnalités suisses seront également présentes. Le conseiller fédéral Beat Jans est attendu. A l'instar de la star du ski helvétique Marco Odermatt.

Le Nidwaldien de 26 ans a été invité par l'Association suisse de football (ASF) à assister à la partie, qu'il suivra donc depuis une loge du stade. Dans le cadre de la préparation à l'Euro, le triple vainqueur du classement général de la Coupe du monde avait déjà rendu visite à la Nati et s'était même entraîné avec les joueurs.

«Odi» s'entraîne avec la Nati: Xherdan Shaqiri fait rire la star du ski ( 00:43 )

Mais cette fois, le champion sera présent non pas pour un entraînement ou pour un match amical, mais bien pour un match de l'Euro. Et quel match! Face à l'Allemagne, la Nati doit réaliser un immense exploit si elle entend terminer première du groupe. Espérons qu'Odi – expert en la matière – saura inspirer Murat Yakin et sa troupe.