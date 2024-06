Voici les adversaires potentiels de la Nati en huitièmes de finale

Qui la Nati rencontrera-t-elle en huitièmes de finale? Après un coup d'œil dans la boule de cristal, l'option la plus probable semble être l'Italie.

Option 1: La Suisse remporte le groupe

La situation dans le groupe A est claire pour la Suisse. Si la Nati bat l'Allemagne dimanche, elle remporte le groupe et affrontera le deuxième du groupe C samedi prochain à Dortmund.

Mais qui serait cet adversaire? Après deux matchs, toutes les options sont possibles, y compris l'Angleterre, si les «Three Lions» perdent de façon inattendue contre la Slovénie à la fin de la compétition. Si l'Angleterre confirme son statut de favorite, la deuxième place du groupe se décidera lors d'un duel direct entre le Danemark (2 points) et la Serbie (1 point).

Option 2: La Suisse termine deuxième du groupe

Si la Nati obtient un point contre l'Allemagne, elle terminera deuxième du groupe et jouera contre le deuxième du groupe B samedi prochain à Berlin. Ce sera également le cas si la Suisse perd contre l'Allemagne, mais qu'elle ne concède pas six buts dans son duel à distance avec l'Écosse qui doit défier la Hongrie.

L'Espagne finira en tête du groupe B et ne devrait donc pas se mettre sur la route de l'équipe de Murat Yakin. La deuxième place devrait se jouer dans un duel direct entre l'Italie (3 points) et la Croatie (1 point). Un affrontement entre la Suisse et l'Albanie semble à ce stade très peu probable.

Option 3: La Suisse termine troisième du groupe

Dans le pire des cas, la Suisse terminera troisième du groupe, mais avec quatre points, elle a de grandes chances de se qualifier pour les huitièmes de finale en tant que l'un des quatre meilleurs troisièmes de groupe. La Nati rencontrerait alors le vainqueur du groupe B (à Cologne), E (à Munich) ou F (à Francfort). Actuellement, les adversaires les plus probables seraient l'Espagne, la Roumanie, la Slovaquie, la Belgique ou le Portugal.

La possibilité que la Nati échoue au tour préliminaire et n'accède pas à la phase à élimination directe est désormais très faible.

