Murat Yakin: «Nous avons un petit avantage»

Les Suisses sont bien arrivés à Francfort ce samedi, de nouveau par le train comme ils en ont pris l'habitude depuis le début de l'Euro.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

La présence de Breel Embolo en conférence de presse à la veille d'Allemagne-Suisse est-elle un indice concernant sa titularisation? «Vous avez l'info déjà? Parce que moi, non!», a rigolé l'avant-centre, lequel est entré en jeu tant contre la Hongrie (un but) que contre l'Ecosse (un but annulé pour hors-jeu) et se tient prêt à débuter dimanche à Francfort. «Si le coach fait appel à moi, je serai heureux de débuter. On l'apprendra comme toujours le jour du match vers 11h ou 12h», a encore dit le Bâlois, faisant sourire son entraîneur assis à côté de lui. «Il parle déjà comme un entraîneur», l'a taquiné Murat Yakin.

Les 26 joueurs à disposition, dont Steven Zuber et Denis Zakaria

La bonne nouvelle pour le sélectionneur de la Nati est que tous les joueurs sont à disposition. «Les 26 peuvent jouer», a confirmé Murat Yakin. Denis Zakaria et Steven Zuber aussi, donc. Le fait que Julian Nagelsmann ait confirmé qu'il ne ferait pas tourner son effectif pour ce troisième match donne-t-il un avantage stratégique à la Suisse, qui connaît les plans de son adversaire? «Non. Nous sommes prêts à tous les scénarios. Avec tous les excellents joueurs qu'il a à disposition, il peut activer plusieurs options, a répondu le technicien de la Nati, lequel n'a, quant à lui, donné aucun indice concernant sa composition.

Pas de gestion des cartons

Xherdan Shaqiri? «Il est prêt à jouer. Si ce sera d'entrée ou en cours de jeu, ce sera ma décision.» Murat Yakin a cependant affirmé que la question des cartons jaunes n'entrerait pas en ligne dans sa réflexion, Remo Freuler, Silvan Widmer et Ricardo Rodriguez étant suspendus pour les 8es en cas de carton jaune dimanche. «Toutes les positions sont doublées et j'ai confiance en mes 26 joueurs, donc il n'y a aucune raison de ménager qui que ce soit», a-t-il répondu.

La Suisse, c'est sûr, jouera pour gagner et tenter de prendre la première place du groupe à son adversaire du jour. «Nous aurons certainement moins de pression que si nous devions absolument gagner pour nous qualifier. Nous avons quatre points, nous sommes en bonne position et nous l'avons mérité. Et puis, affronter l'Allemagne, c'est un duel de prestige, nous voulons montrer une bonne image de notre football. Beaucoup de nos joueurs connaissent parfaitement la Bundesliga et veulent particulièrement faire bonne impression.»

La pelouse en mauvais état? Un avantage pour la Suisse!

Comme face à la Hongrie et l'Ecosse, Murat Yakin et son staff ont prévu un plan de jeu de nature à embêter l'Allemagne. «Nous allons essayer de les agacer, c'est sûr, et je me réjouis de rencontrer Julian Nagelsmann. Nous allons tenter de faire une belle performance.»

Le mot de la fin? Il concerne la qualité de la pelouse de Francfort, laquelle inquiète beaucoup Julian Nagelsmann. Murat Yakin avait visiblement préparé sa réponse. «Il ne vous a pas échappé que nous nous entraînons sur un mauvais terrain depuis une semaine à Stuttgart. Nous avons donc un petit avantage sur l'Allemagne de ce point de vue…»

