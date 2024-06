Avec ce point, la Nati s'enlève un peu de pression

Murat Yakin l'assure: la Suisse n'est pas encore qualifiée pour les huitièmes de finale. Mais ce match nul face à l'Ecosse représente tout de de même un pas important dans la bonne direction et permettra de se présenter plus serein dimanche face à l'Allemagne.

Giorgio Contini, Granit Xhaka et Murat Yakin devront se contenter de ce point du match nul.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Déjà qualifiée, la Nati, après ce 1-1 contre l'Ecosse? Non, a répondu Murat Yakin, auquel il n'a cependant pas échappé qu'aucune équipe n'avait été éliminée en terminant troisième de son groupe avec quatre points depuis que l'Euro se joue à 24 équipes.

«C'est sûr que nous n'aurons pas la pression de gagner absolument lors du dernier match contre l'Allemagne pour survivre dans ce groupe. Nous ne sommes pas encore qualifiés, mais nous avons fait un bon pas et, surtout, nous avons mérité de prendre quatre points lors de ces deux parties. Depuis le début, notre but est de nous qualifier pour les 8es et ces deux premières rencontres ont montré que nous étions bien dans le tournoi», a estimé le sélectionneur de la Nati, lequel reconnaît facilement que son équipe a plus souffert que lors du premier match.

«L'Ecosse nous a vraiment challengés»

«Bon, contre la Hongrie, ce n'était pas simple non plus en deuxième période. Mais l'Ecosse nous a vraiment challengés, surtout en première mi-temps. Nous savions que les Ecossais devaient réagir après leur premier match, qu'ils allaient nous mettre la pression d'entrée. Cela nous a demandé de l'énergie et nous a pris des forces, surtout en ayant concédé l'ouverture du score. Après la pause, on a mieux su mettre notre jeu en place au fur et à mesure que la rencontre avançait, mais ils ont été dangereux tout de même sur des coups de pied arrêtés. Nous n'avons pas été efficaces, mais nous pouvons vivre avec ce point», a ajouté Murat Yakin.

Si la Nati bat l'Allemagne, elle sera première du groupe

Et pour ce dernier match, dimanche à Stuttgart face à l'Allemagne? La Suisse a-t-elle l'espoir de terminer en tête du groupe? «L'espoir ne va pas beaucoup nous aider. Nos qualités dans le jeu déjà un peu plus...», a souri le technicien, qui sait bien que l'affaire s'annonce compliquée au vu de la qualité de jeu présentée par la Mannschaft. «L'Allemagne joue de manière magnifique, effectue un gros pressing. Nous nous réjouissons de ce match», a-t-il assuré.

Le sélectionneur écossais Steve Clarke a quant à lui apprécié la performance de son équipe ce mercredi.

«Cette réaction, c'était ce qu'on attendait. Ce soir, nous avons joué de la manière dont nous l'avons fait ces dernières années et qui nous a permis de nous qualifier pour ce tournoi. Nous avons joué en équipe et avons délivré une belle performance contre un bon adversaire», s'est réjoui Steve Clarke. L'ancien défenseur de Chelsea a aimé ce que son équipe a dégagé sur le plan collectif et de la mentalité. «Nous avons bien travaillé et avons relevé la tête. On sait jouer au foot, on s'est créé des belles chances. La Suisse aussi, d'ailleurs! C'était un bon match, un peu tendu parfois, mais avec de belles phases de jeu de part et d'autre.»

«Nous sommes toujours vivants»

Après avoir débuté par une claque 5-1 face à l'Allemagne, voilà l'Ecosse en position d'aller chercher la troisième place, voire même la deuxième si elle rattrapait six buts sur la Suisse lors de la dernière journée. «Nous sommes toujours vivants. La réalité est que lorsque le tirage a été fait, on a vu que l'on devait affronter l'Allemagne chez elle en premier et qu'on devrait donc sans doute commencer à marquer les points dès le deuxième match.» Ce qui a été chose faite, avec la manière.

Steve Clarke était fier de ses joueurs, ici Scott McTominay.