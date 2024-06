Murat Yakin: «Les Écossais doivent réagir»

Mercredi, à 21h, la Suisse affrontera l'Écosse. A la veille de cette rencontre cruciale, le défenseur Manuel Akanji et le sélectionneur Murat Yakin se sont présentés aux médias à leur arrivée à Cologne.

1/13 L'entraîneur de la Nati Murat Yakin à l'arrivée à Cologne. La Nati est accueillie par quelques fans.

Nicolas Horni et Sebastian Wendel

C'est avec près d'une demi-heure de retard que Murat Yakin et Manuel Akanji se sont présentés devant les médias mardi soir. Au centre de presse de Cologne, l'entraîneur de la Nati et son défenseur central n'ont toutefois pas voulu trop s'avancer.

Ainsi, Murat Yakin répond de manière mystérieuse à une question de Blick, à savoir s'il sortira de son chapeau une surprise dans le onze de départ, comme il l'a fait contre la Hongrie. «Ça s'est bien passé. J'espère que les joueurs répondront bien sur le terrain demain. Je me réjouis de jouer devant le magnifique public qui nous attend», dit Murat Yakin.

Mais il est clair que les Écossais veulent réagir après leur match d'ouverture complètement raté contre l'Allemagne, pays hôte (1-5): «Nous sommes prévenus. Ils doivent réagir. Peut-être que du coup on aura plus d'espace pour jouer notre jeu, qui sait?»

Murat Yakin poursuit: «Il faudra être prêt à courir, avoir un cœur de combattant. Il faut en premier lieu une concentration totale. Nous aurons un adversaire prêt à se battre».

La Suisse tremble-t-elle devant la star de Liverpool?

Depuis des années, Andrew Robertson occupe le côté gauche de Liverpool et, à 30 ans, il est devenu le capitaine de l'équipe nationale écossaise. Le défenseur de la Nati Manuel Akanji le connaît bien: «Andrew Robertson est devenu un cadre à Liverpool et apporte beaucoup de danger sur l'aile». Manuel Akanji connaît également très bien John McGinn d'Aston Villa et Scott McTominay de Manchester United, deux bons joueurs de Premier League.

Pendant ce temps, Murat Yakin ne veut se concentrer que sur ses joueurs: «J'espère qu'aucun des Écossais n'est meilleur que mes joueurs. Je me concentre sur mes joueurs. Cela m'a bien réussi jusqu'à présent. Manu a déjà expliqué quels joueurs portent l'équipe. Je me concentre sur mon équipe», précise Murat Yakin, lequel a pu constater avec grand plaisir que ses 26 joueurs se sont entraînés normalement ce mardi, dont Steven Zuber et Denis Zakaria.

Publicité