Quelle surprise Murat Yakin prépare-t-il en secret?

1/18 Murat Yakin a surpris tout le monde lors du premier match de l'Euro. Réussira-t-il à faire de même contre les Ecossais?

Sebastian Wendel , Christian Finkbeiner et Alain Kunz

Ce qui est clair... c'est que rien n'est clair! Le succès contre la Hongrie (3-1) en a été la preuve: Murat Yakin peut dire ce qu'il veut lors des conférences de presse et laisser entendre ce qu'il veut lors des entraînements publics, il ne faut pas trop y croire. Michel Aebischer à gauche? Kwadwo Duah comme attaquant de pointe? Impensable à l'approche de l'Euro!

Avant le prochain match de la Suisse contre l'Écosse, ce mercredi à 21h à Cologne, Blick a présenté à des connaisseurs de la Nati quatre scénarios possibles pour le onze de départ. L'une des personnes interrogées, un ancien joueur de l'équipe nationale, a refusé de se prêter au jeu. Motif: «Impossible! Parce que cela voudrait dire que je n'en ai aucune idée...»

Variante 1 - On ne change pas une équipe qui gagne

Pourquoi changer ce qui a si bien fonctionné contre la Hongrie? Les joueurs seraient en confiance et aborderaient la rencontre en confiance, mais cette formation n'aurait plus aucun effet de surprise. Et de plus, selon l'assistant de Murat Yakin, Giorgio Contini, 'Never change a winning team' n'est pas une devise qui leur plaît. Au contraire, au cours des derniers mois, un plan spécifique a été élaboré pour chaque adversaire de l'Euro.

L'ex-défenseur de la Nati Johan Djourou, aujourd'hui consultant à la RTS, croit en cette variante. «Je pense que Murat s'en tiendra à la composition hongroise. Le seul changement envisageable est le retour de Xherdan Shaqiri»

Composition: Sommer; Schär, Akanji, Rodriguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Aebischer; Vargas, Ndoye; Duah.

Variante 2 - Le retour de Shaq

Xherdan Shaqiri n'a disputé que 203 des 450 minutes possibles en équipe nationale cette année. Un vrai joker. Mais les Écossais vont proposer un bloc bas et guetter les contres. Une aubaine pour Shaqiri, qui n'est certes plus au top de sa forme physique, mais qui a encore des éclairs de génie dans la tête et les pieds.

L'ex-milieu de terrain Blerim Dzemaili, expert de la RSI lors de l'Euro, est convaincu du retour de «XS»: «Je pense qu'il va faire jouer Shaq. Il le mérite, car c'est l'un des joueurs les plus importants de la Nati que la Suisse ait jamais eu. Pour lui, ce n'était pas facile de ne pas jouer contre la Hongrie. Mais il l'a bien pris, son comportement était positif ces derniers jours».

Composition: Sommer; Schär, Akanji, Rodriguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Ndoye; Shaqiri, Vargas; Duah.

Variante 3 - Embolo pour Duah

Ce qui sera également nécessaire contre les costauds Écossais, en plus de l'indispensable technique: du muscle. Kwadwo Duah ne peut pas en proposer suffisamment à ce niveau, comme l'ont montré ses duels contre les Hongrois. Dans ce domaine, Breel Embolo est incontournable. Il est en forme, sans doute assez pour faire son retour dans le onze de départ contre la Hongrie.

L'ex-attaquant international Kubilay Türkyilmaz, consultant pour Blick, estime: «Si Embolo se sent suffisamment en forme pour 90 minutes, Murat le fera jouer. Sinon, je ne crois pas à une surprise. La seule question qui se pose est la suivante: Murat ne veut-il vraiment pas surprendre tout le monde? Si la Suisse gagne, cela aura été grâce à ses choix... et il aime bien ce sentiment! Muri est imprévisible».

Composition: Sommer; Schär, Akanji, Rodriguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Ndoye; Amdouni, Vargas; Embolo.

Variante 4 - Un tour de magie de Murat Yakin

Il faut reconnaître une chose à Murat Yakin: il assume sa promesse de miser sur des joueurs en forme et en pleine possession de leurs moyens. Si l'on ajoute à cela le fait qu'il existe un plan pour chaque match de groupe, l'imprévisible devient une évidence. Fabian Rieder à gauche, où Murat Yakin l'a déjà souvent placé? Vincent Sierro en soutien de l'attaque? Un duo en pointe? Tout est envisageable.

Stéphane Henchoz, ex-défenseur de la Nati et consultant pour Blick, déclare: «Je suis sûr que Murat surprendra à nouveau tout le monde. Je peux très bien m'imaginer qu'Amdouni ou Embolo puisse jouer. On peut aussi imaginer que le coach sorte Aebischer ou le place au centre, éventuellement pour Freuler. S'il le sort complètement, il pourrait y avoir une surprise sur le côté gauche du milieu de terrain».

Composition: Sommer; Schär, Akanji, Rodriguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Rieder; Sierro; Amdouni, Embolo.

