A deux jours d'Allemagne-Suisse, l'état de la pelouse de Francfort inquiète

La pelouse du stade de Francfort pose problème

ATS Agence télégraphique suisse

Elle a été mise à rude épreuve lors de la partie entre l'Angleterre et le Danemark (1-1) Jeudi soir, la pelouse de Francfort s'est dérobée à certains endroits sur des appuis de joueurs anglais et danois, le capitaine des Three Lions Harry Kane reconnaissant, qu'à côté de la chaleur, l'état de la pelouse avait été l'autre facteur compliqué à gérer dans le match contre le Danemark.

«On peut pas se chercher d'excuses pour le niveau de notre prestation. On avait remarqué que la pelouse se dégradait lors du match qu'on a regardé il y a quelques jours (Belgique-Slovaquie)», a glissé le sélectionneur anglais Gareth Southgate.

«Un plan détaillé de maintenance est en place pour traiter certains problèmes, et pour continuer à améliorer la qualité (de la pelouse) pour les rencontres à venir», a réagi l'UEFA dans un communiqué envoyé aux médias.

«On doit pouvoir faire avec»

L'instance a expliqué que des spécialistes indépendants avaient travaillé avec l'équipe en charge de la pelouse à Francfort en amont du tournoi «pour garantir des conditions optimales de jeu» et qu'elle avait constaté une amélioration au cours de la saison écoulée.

«Il y a encore quelques jours avant de rejouer à Francfort, d'ici là ça s'améliorera peut-être. Mais on doit pouvoir faire avec les circonstances, au final, il faut que l'on gagne le match dimanche», a estimé le milieu de terrain offensif de Stuttgart Deniz Undav.

Les Allemands ont affronté les Pays-Bas (victoire 2-1) à Francfort fin mars et l'état de la pelouse avait déjà soulevé des critiques. «Je suis content d'avoir survécu à ça», avait soulevé Jamal Musiala après la rencontre.

Publicité