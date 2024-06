Granit Xhaka envoie un message clair à l'Allemagne

1/11 Granit Xhaka et son cerbère Scott McTominay (n°4): Un duo inséparable lors du match Suisse - Ecosse.

Sans Granit Xhaka (31 ans), le Bayer Leverkusen n'aurait pas été champion et n'aurait pas remporté la coupe d'Allemagne. Ce qui est vrai depuis des années au sein de la Nati l'est désormais aussi en club: si Xhaka joue bien, son équipe joue bien.

Il n'est donc pas étonnant qu'avant la finale pour la première place du groupe A, dimanche à Francfort, les médias allemands se focalisent sur le meilleur joueur de la saison écoulée de Bundesliga. «L'Allemagne peut très facilement écarter Granit Xhaka du jeu», se moque le portail en ligne Spox. La raison de cette confiance? La tactique gagnante mise en place par les Ecossais, qui ont placé Scott McTominay au marquage exclusif du numéro 10 suisse et l'ont rendu complètement inoffensif.

Le constat est irréfutable. Mais pas de quoi énerver Granit Xhaka, lequel n'est pas sorti de son match pour autant. Et n'a pas non plus souhaité polémiquer en zone mixte. L'entraîneur écossais a eu une très bonne idée en le faisant marquer de près, mais ce n'est pas nouveau pour lui: «McTominay m'a dit après 20 minutes qu'il resterait avec moi durant tout le match. Ce n'est pas la première fois...»

Robert Andrich, de coéquipier à garde du corps

Et la prochaine fois, ce sera certainement dimanche! Un duel très particulier se profile en effet à Francfort, même s'il ne sera pas aussi spécial pour Granit Xhaka que celui de l'Euro 2016, où il avait affronté son frère Taulant à mi-terrain... Le capitaine de l'équipe de Suisse devra cependant trouver des solutions pour se sortir du marquage d'un joueur un peu particulier puisqu'il s'agira très vraisemblablement de son coéquipier de Leverkusen Robert Andrich! Oui, ce même Andrich qui a formé avec Xhaka le meilleur milieu de terrain de la Bundesliga cette saison! Robert Andrich connaît le footballeur Granit Xhaka sur le bout des doigts – et inversement. Ce sera l'un des duels clés.

Robert Andrich, avec sa barbe et ses nombreux tatouages, sera donc chargé du marquage de son coéquipier et ne tarit pas d'éloges sur lui. «Granit a une grande importance: lorsque les choses deviennent difficiles, il apporte son expérience. Il sait comment fonctionne le football. C'est un joueur très important». Et d'ajouter: «En plus de ses qualités de footballeur, Granit est un vrai leader. Il fait partie des transferts qui ont fait beaucoup de bien à l'équipe, même indépendamment du football».

Granit Xhaka envoie un message clair en direction de l'Allemagne

Les yeux des Suisses ne seront pas les seuls à se tourner vers Granit Xhaka dimanche: ceux des Allemands aussi. Pas de problème pour lui: il apprécie être au centre de l'attention, tant il aime lorsqu'un match devient explosif. Mieux: peut-être même en a-t-il besoin... En tout cas, Granit Xhaka est prêt. Et il ne serait pas lui-même s'il n'envoyait pas un message clair au camp adverse avant le coup d'envoi: «Nous avons du respect pour les Allemands. Mais nous n'en aurons pas autant que les Écossais lors du match d'ouverture, qui ont complètement laissé le ballon à l'Allemagne. Nous nous réjouissons, nous sommes chauds – et nous voulons gagner!»

