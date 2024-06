Pourquoi la Nati n'est pas encore mathématiquement qualifiée

1/4 Granit Xhaka et ses coéquipiers ont, en principe, leur billet pour les huitièmes de finale en poche.

Christian Finkbeiner , Toto Marti et Andrea Cattani

Non, ce n'est pas encore fait: l'équipe nationale suisse n'a pas encore obtenu - du moins mathématiquement - sa qualification pour les huitièmes de finale. Les quatre points obtenus lors des deux premiers matchs de groupe ne suffisent pas encore.

Mais il est clair qu'il faudrait que beaucoup de choses tournent mal pour que l'équipe de l'entraîneur Murat Yakin doive faire ses valises après le match contre l'Allemagne de dimanche (21h).

Voici les scénarios pour la dernière journée dans le groupe A.

La Suisse gagne contre l'Allemagne lors du troisième match de groupe

C'est le calcul le plus simple: si la Nati gagne son dernier match de groupe contre les Allemands, elle sera qualifiée pour les 8es. Mieux: elle sera première du groupe.

Les Suisses prennent un point contre l'Allemagne

Avec cinq points en trois matches, la deuxième place du groupe serait officielle. Et la Suisse rencontrerait en huitièmes de finale le deuxième du groupe B (Espagne, Italie, Albanie, Croatie).

La Nati perd son dernier match de groupe

Même en cas de défaite contre l'Allemagne, il faudrait que le diable s'en mêle pour que les Écossais dépassent la Nati au classement. Comme les Bravehearts ont perdu 5-1 contre l'Allemagne en ouverture et que la Nati a battu la Hongrie 3-1, la Suisse a six buts d'avance sur l'Ecosse. Cela signifie que les Écossais devraient gagner 4-0 contre la Hongrie dimanche et la Suisse perdre 3-0 contre l'Allemagne. Et même dans ce cas, une qualification pour les huitièmes de finale serait encore possible, car, avec quatre points au compteur, un troisième de groupe est généralement qualifié en tant que meilleur troisième. La preuve avec les Portugais: ils sont même devenus champions d'Europe en 2016 après trois matches nuls dans la phase de groupes...

