Yann Sommer: «J'aurais dû l'arrêter»

Le gardien de la Nati Yann Sommer a pris un véritable rouleau dimanche soir face à l’Allemagne (1-1). Heureusement, il a été sauvé par l'arbitrage vidéo et a préféré en rire.

Yann Sommer a eu très chaud sur la frappe de Robert Andrich.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Il faudrait que je le revoie à la vidéo, mais il me semble que le rebond a été assez haut...» Yann Sommer a tenté de se dédouaner dans un sourire, mais a très vite accepté que la frappe de Robert Andrich n'était de loin pas inarrêtable en cette 17e minute. Le tir lointain du milieu de terrain allemand a en effet trompé le portier de l'équipe de Suisse et un gardien de sa classe n'aurait jamais dû se laisser surprendre.

«Je suis d'accord, il ne faut pas que je cherche d'excuse. J'aurais dû l'arrêter», a reconnu Yann Sommer, qui a eu énormément de chance que la VAR vienne à son secours et à celui de l'équipe de Suisse. L'Allemagne avait en effet déjà largement fêté cette présumée ouverture du score, le stade de Francfort ayant crié sa joie. Mais le fait est que Jamal Musiala, pas dans un bon soir dimanche, avait commis une faute inutile, mais bien réelle, sur Michel Aebischer. Daniele Orsato, l'arbitre de la rencontre, a été appelé dans son oreillette et est allé vérifier les images, annulant le but. Un grand ouf de soulagement pour Yann Sommer!

«Oui, j'étais très heureux que l'arbitre l'annule», a-t-il souri, bien conscient que le coup était passé près. Murat Yakin, qui l'a confirmé comme titulaire bien avant l'Euro, était très probablement très heureux également de ne pas avoir eu à répondre à des questions concernant Gregor Kobel, ce numéro 2 que beaucoup d'observateurs trouvent meilleurs que le numéro 1… La VAR a permis d'éviter ces débats stériles d'ici au 8e de finale de samedi à Berlin. Mais quel que soit l'adversaire de la Nati dans cinq jours, Yann Sommer, le héros de la nation lors du dernier Euro, ne pourra pas se permettre d'encaisser à nouveau ce genre de but, qu'il soit annulé ou non par la suite. Il en est le premier conscient.