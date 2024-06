Massimo Lorenzi: «Aucun sport ne régate avec la Nati»

Nathan Clément

La Nati avance dans la compétition et ce sont les audiences de la RTS qui s'envolent. Lors du match nul entre la Suisse et l'Allemagne dimanche soir, près de 540'000 Romands étaient devant leur poste de télévision: un record depuis le huitième de finale de la Coupe du monde 2022 face au Portugal. Encore plus fort: es fans de la Nati réunis en nombre sur les terrasses et les fanzones ne font pas partie du calcul.

La Nati et les Suisses: une histoire d'amour

«Le pouvoir fédérateur de l’équipe nationale, il date des premiers résultats de la Nati. Depuis 1994, elle a toujours fait d’excellentes audiences», explique Massimo Lorenzi. Le rédacteur en chef des sports à la RTS place donc comme point de départ de cette romance la Coupe du monde aux États-Unis – il y a 30 ans.

Un événement à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire du football suisse: la Nati de Roy Hodgson et Stéphane Chapuisat retrouvait une grande compétition après 28 ans de disette.

«Aucun sport ne régate»

Le phénomène Marco Odermatt? la finale du Mondial de hockey sur glace face à la Tchéquie? Y a-t-il un événement semblable en terme d'audiences à un grand match de la Nati? «Non, il n'y a rien de comparable. C'est vraiment au-dessus du lot: Il n'y a même pas match. Le seul parallèle, c'est un Roger Federer en finale de Wimbledon», assure Massimo Lorenzi.

Si sur le terrain face au pays hôte, la Nati s'est au final vue remonter au score, Massimo Lorenzi remarque qu'elle a assis encore un peu plus sa position d'équipe la plus populaire sur la RTS: «Dimanche soir, lors du match de la Suisse face à l'Allemagne: 540'000 personnes. Aucun sport ne régate.»

Les duels entre voisins attirent

Les audiences sont allées crescendo. 278'000 personnes sont restées au moins 15 minutes sur le premier match contre la Hongrie – 457'000 l'ont fait mercredi dernier lors du nul face à l'Écosse.

Après le «record» face à l'Allemagne, la RTS prévoit dans un communiqué une «ferveur (qui) sera à son comble samedi 29 juin pour le 1/8 de finale de la Suisse face à l'Italie !».

Le 28 juin 2021 face à la France, dimanche contre l'Allemagne. Jouer contre les pays voisins reste un événement en Suisse. La «petite Helvétie» qui affronte l'un de ses grands frères multi-titrés attire. «Il y a ces équipes qui intéressent toujours le monde à l'Euro. L'Italie, la France et l'Allemagne qui sont proches de nous. Le Portugal, l'Angleterre... Contre ces équipes-là, la Suisse fait toujours des grandes audiences. D'autant plus dans une phase finale comme samedi.»

Les Romands sont passionnés par la France

Les fans de la Nati ne sont pas chauvins et ne s'arrêtent aux matchs de la Nati. Pour preuve, les audiences RTS des matchs de la France. Lors du duel entre la France et les Pays-Bas, Massimo Lorenzo parle de 50% de parts de marché - 44% pour le match France-'Autriche. «La marque Euro est bien plus qu'un événement sportif. C'est un événement qui va au-delà du foot.»