Murat Yakin aperçu dans Francfort avec… une valise licorne

L'équipe de Suisse a décroché sa qualification pour les huitièmes de finale dimanche face à l'Allemagne. Elle n'est pas rentrée tout de suite dans son camp de base, ce qui a permis à des lecteurs du Blick d'apercevoir certains acteurs. Dont Murat Yakin et sa valise.

Blick Sport

Après le superbe match nul face à l'Allemagne et de la qualification pour les huitièmes de finale, l'équipe de Suisse a pu fêter. Les joueurs et les membres du staff avaient leur famille dans les tribunes et sont restés une nuit à Francfort, avant de retourner à Stuttgart, lieu de leur camp de base.

Cette escapade à Francfort a permis à certains lecteurs de Blick de croiser des acteurs de la Nati. À l'image de celui qui a vu, au loin, Murat Yakin tenant… une valise licorne. «Il venait de sortir de la direction de l'hôtel Flemings, où tous ses proches étaient installés, avec sa famille et sa valise à roulettes», explique le lecteur, qui a séjourné dans le même hôtel.

L'histoire ne dit pas si c'est là qu'il cache les plans pour déjouer l'Italie. Mais vu que tout ce qu'il entreprend (ou presque) depuis le début de l'Euro lui réussit, on ne peut que lui faire confiance. Et quoi de mieux qu'une valise très voyante pour cacher au mieux la stratégie.