Fabian Rieder, l'homme des grands matches

1/8 «Incroyablement génial!» Fabian Rieder s'enthousiasme pour l'ambiance qui régnait pendant le match de l'Euro contre l'Allemagne.

Sebastian Wendel

Il y a des jeunes joueurs qui pourraient être intimidés avant un match contre le pays hôte de l'Euro. Et il y a Fabian Rieder (22 ans): au bout de dix secondes seulement, il fait tomber Maximilian Mittelstädt à mi-terrain. Ce n'est pas un hasard, comme il le révèle à la fin du match: «Notre objectif était de faire comprendre à l'adversaire dès le début que nous étions là pour faire quelque chose. Et de ne pas nous laisser impressionner».

Fabian Rieder s'est donc présenté sans aucune timidité sur la très grande scène. Une qualité qui plait à Murat Yakin, lequel s'est dit «extrêmement impressionné» lors de sa première rencontre avec le milieu de terrain. A l'époque, Fabian Rieder n'avait que 20 ans, mais le sélectionneur n'a pas hésité à le lancer dans le grand bain lors du deuxième match de poule de la Coupe du monde au Qatar contre le Brésil! Ce fut pendant longtemps la seule apparition du Bernois en tant que titulaire en équipe nationale. Il est depuis retourné avec les M21, car son ascension a été freinée après son transfert d'YB au Stade Rennais et quelques soucis de blessures.

Fabian Rieder, l'homme à tout (bien) faire

Mais au moment de composer sa liste pour l'Euro, Murat Yakin s'est souvenu de Fabian Rieder, et notamment de sa polyvalence. Milieu offensif et défensif, à gauche, à droite - à l'exception du poste de gardien de but, de celui de défenseur central et d'attaquant de pointe, il a déjà joué à tous les postes. «C'est dans un rôle offensif que je me sens le plus à l'aise. Mais je donne tout, quelle que soit la place que me donner l'entraîneur.»

C'est ce qu'il a fait contre l'Allemagne, sa deuxième titularisation sous le maillot national. «Je n'ai appris que le jour du match que je commençais. Après l'année difficile que j'ai vécue à Rennes, pouvoir être aligné devant ce public, c'était incroyablement génial», déclare le principal intéressé, celui que l'on peut désormais appeler l'homme des grands matches. La saison prochaine, il pourra également se réjouir de telles affiches en club: lundi, on apprenait qu'il était prêté avec effet immédiat à Stuttgart, où il disputera la Champions League la saison prochaine.

Il a eu le maillot de Thomas Müller

Retour à l'Euro: avant de quitter le terrain complètement vidé après une bonne heure, Fabian Rieder n'a pas fait que tacler les stars allemandes. Il a également mis l'accent sur le jeu et joué un rôle décisif dans l'ouverture du score suisse après avoir récupéré le ballon et offert l'avant-dernière passe à Remo Freuler, dont le centre a trouvé Dan Ndoye. Murat Yakin l'a félicité ensuite pour «sa discipline, son intensité et sa capacité de course». La prochaine louange prendra-t-elle la forme d'une titularisation en huitièmes de finale? En tant que remplaçant du piston droit Silvan Widmer (suspendu), Fabian Rieder est plus qu'une alternative envisageable, même si Murat Yakin a laissé entendre en conférence de presse que Leonidas Stergiou jouerait.

Pour conserver un souvenir de cette rencontre face à l'Allemagne, Fabian Rieder a demandé son maillot à Thomas Müller, «un joueur incroyable, nous n'avons pas besoin d'en parler». Il est bien possible qu'un jour, Fabian Rieder doive lui aussi répondre aux demandes de maillots de ses adversaires.

Publicité