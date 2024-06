L'Italie voulait vraiment affronter la Nati!

Les Croates ont bien cru battre les Italiens ce lundi et prendre la deuxième place du groupe B, mais Mattia Zaccagni a égalisé à la toute dernière seconde! C'est donc la Squadra Azzurra que la Nati affrontera samedi à Berlin pour une place en quarts de l'Euro.

Alessandro Bastoni et l'Italie ont arraché la deuxième place in extremis!

ATS Agence télégraphique suisse

Quel suspense!

La Suisse affrontera l'Italie en huitièmes de finale de l'Euro samedi à Berlin (18h). Un but de Mattia Zaccagni en toute fin de match a permis à la Nazionale d'arracher le match nul face à la Croatie lundi (1-1), synonyme de deuxième place du groupe B. Mais que cela a été compliqué pour la Squadra Azzurra, menée au score dès la 55e et un but de l'éternel Luka Modric.

Les Croates terminent donc troisièmes du groupe, avec deux points, et il faudrait un énorme concours de circonstances pour qu'ils se qualifient. La déception est cruelle pour les Vatreni, qui tenaient leur deuxième place jusqu'à cette fatidique 98e minute... Effet collatéral, la Hongrie, par contre, a fait un pas vers la qualification, gagnant une place dans le classement des meilleurs troisièmes.

Mattia Zaccagni, joueur de la Lazio Rome, entré en jeu à la 81e minute, a trouvé la lucarne de Dominik Livakovic au bout du temps additionnel d'un tir du pied droit (98e).

La Nati ne devra nourrir aucun complexe face à cette équipe italienne qu'elle avait tenue en échec à Rome en novembre 2021 (1-1) et devancée dans la course à la qualification pour la Coupe du monde 2022. Cette Nazionale n'affiche en outre pas la même qualité qui lui avait permis de devenir championne d'Europe lors de la dernière édition, quelques jours après avoir d'ailleurs largement dominé la troupe de Yakin en phase de groupes (3-0).

Gianluigi Donnarumma comme atout

Comme face à l'Espagne quelques jours plus tôt, la sélection de Luciano Spalletti a en effet eu toutes les peines du monde à se montrer dangereuse. Seule une tête de son défenseur Alessandro Bastoni a inquiété Livakovic (27e) avant le coup de génie du sauveur Zaccagni.

Entre-temps, les Croates pensaient avoir fait le plus dur grâce à un but de Luka Modric (55e), une minute après que Donnarumma a arrêté un penalty tiré par le Ballon d'or 2018. Le portier italien sera l'atout principal de la Squadra Azzurra face à la Suisse. Il devra toutefois faire sans son défenseur Riccardo Calafiori, qui sera suspendu samedi, tout comme Silvan Widmer, buteur lors du dernier duel entre Suisses et Transalpins.

Trois sur trois pour l'Espagne

Déjà assurée de la première place de ce groupe B, l'Espagne a de son côté fait le travail en réduisant à néant les maigres espoirs de qualification de l'Albanie. La Roja de Luis de la Fuente, qui avait procédé à un total de dix (!) changements pour ce troisième match, n'a eu besoin que d'un but de Ferran Torres en première période (13e) pour s'imposer 1-0.