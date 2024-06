L'Albanie est la troisième équipe éliminée

Les Albanais n'ont de loin pas été ridicules ce lundi, mais il se sont tout de même inclinés 1-0 face à l'équipe B de l'Espagne et à un très joli but de Ferran Torres. Ils peuvent partir fiers d'eux en vacances.

Kristjan Asllani et l'Albanie en ont terminé avec leur Euro.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Placés dans le groupe B, peut-être le plus compétitif de l'Euro avec l'Espagne, l'Italie et la Croatie, les Albanais savaient pertinemment qu'il serait très difficile pour eux de se qualifier pour les huitièmes, même en tant que meilleurs troisièmes. C'est donc fort logiquement qu'ils se retrouvent éliminés au soir de cette dernière journée, après une défaite méritoire 1-0 face aux habituels remplaçants espagnols, ce lundi à Düsseldorf.

Luis De La Fuente, dont l'équipe était assurée de terminer en tête du groupe même en cas de défaite, avait en effet décidé de ne faire débuter aucun de ses titulaires habituels, mis à part Aymeric Laporte. Le sélectionneur, privé de Rodri (suspendu) a pris la décision de faire reposer tous ses cadres, des plus jeunes aux plus vieux, et cela n'a pas empêché la Roja de s'imposer grâce à un très joli but de Ferran Torres en début de match (13e), magnifiquement servi en profondeur par l'artiste Dani Olmo. Mais l'Espagne n'a pas montré la maîtrise dont elle avait fait preuve face à l'Italie lors de la deuxième journée. Très loin de là, même, mais cela semble logique au vu des dix changements opérés dans le onze de départ.

L'Albanie est donc la troisième équipe éliminée de l'Euro après la Pologne et l'Ecosse. La sélection de Sylvinho peut cependant être très fière d'elle, elle qui a bien résisté contre l'Italie (défaite 2-1) et pris un point face à la Croatie (2-2). Elle a donné une belle image d'elle-même lors de ces trois rencontres. Ce lundi, elle s'est créée plusieurs occasions d'égaliser, dont une très belle par Armando Broja à la 64e, et aurait sans doute mérité d'y parvenir. Ils peuvent partir en vacances la tête haute.

Les Albanais, d'ailleurs, n'avaient aucune raison de lâcher l'affaire dans ce match puisqu'ils étaient au courant de l'ouverture du score croate face à l'Italie et que, par conséquent, en ca de victoire face à l'Espagne, ils auraient terminé deuxièmes! Il aurait fallu commencer par égaliser pour y croire vraiment et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Les plus de 20'000 supporters albanais ont poussé jusqu'au bout, mais cela n'a pas suffi.