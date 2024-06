Lamine Yamal va-t-il battre le record de Johan Vonlanthen?

1/5 Généralement un pas plus rapide que l'adversaire: Lamine Yamal (à gauche) face à Federico Dimarco.

C'est presque inimaginable: Lamine Yamal, 16 ans, fait partie des grands leaders de l'équipe espagnole. Cette équipe nationale qui, avec l'Allemagne, a fait la meilleure impression jusqu'à présent lors de l'Euro.

Le 12 juillet, deux jours avant la finale de l'Euro, ce sera son anniversaire. Lamine Yamal aura alors 17 ans. Et il se pourrait bien que l'Espagnol ait alors un record de plus en poche, lui qui est déjà le plus jeune joueur, buteur et passeur du FC Barcelone - devançant même Lionel Messi (36 ans). Il a également battu d'innombrables records en Ligue des champions. Et bien sûr, Lamine Yamal est aussi le plus jeune joueur de l'équipe nationale espagnole à débuter un match à l'Euro.

Johan Vonlanthen: «Un talent énorme»

La prochaine étape serait de marquer un but lors de cette compétition. Il battrait ainsi le record établi il y a 20 ans par... un joueur suisse, Johan Vonlanthen! L'adolescent avait alors fait battre le cœur des Suisses avec son but contre la France lors de l'Euro 2004 et était devenu le plus jeune buteur de l'histoire de l'Euro.

Les plus jeunes buteurs de l'Euro 1. Johann Vonlanthen (Suisse, 18 ans, 141 jours) 2. Wayne Rooney (Angleterre, 18 ans, 237 jours) 3. Renato Sanches (Portugal, 18 ans 317 jours) 4. Dragan Stojkovic (Serbie, 19 ans, 108 jours) 5. Arda Güler (Turquie, 19 ans 114 jours)

Le recordman tremble-t-il déjà? Sans doute. D'autant plus que l'Espagne est largement favorite contre l'Albanie lundi. «Pas du tout», s'amuse Johan Vonlanthen. «Les records sont faits pour être battus. C'est ce qu'il va faire. S'il ne marque pas de but à l'Euro, ce serait une déception».

Ces mots pourraient représenter beaucoup de pression pour un jeune footballeur de 16 ans, mais ils illustrent surtout la classe particulière de Lamine Yamal. Johan Vonlanthen se réjouirait si son record tombait: «Bien sûr que je le lui souhaite. La maturité, la confiance en lui qu'il a à son âge est incroyable. C'est un immense talent. Je l'admire».

Une énorme attente autour de lui

Le risque de voir Lamine Yamal se griller existe bel et bien. Être acclamé si tôt et résister àl la pression n'est pas donné à tout le monde. Prenons l'exemple de Martin Ödegaard (25 ans): le Norvégien était considéré comme le plus grand talent de ce siècle lorsqu'il a été transféré au Real Madrid à l'âge de 16 ans. Il s'est effondré, mais il est finalement parvenu à devenir une star mondiale.... après quelques détours.

Lamine Yamal possédant des qualités de leader et de force mentale, Johan Vonlanthen ne voit pas ce problème chez l'Espagnol. Une chose est importante: «Il faut avoir un bon environnement. La Masia, l'académie des jeunes du Barça, prend soin de ses joueurs, elle a déjà sorti quelques stars qui ont maintenu leur niveau par la suite».