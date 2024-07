Voici les nouvelles attractions qui vont enchanter la Super League

1/6 De qui les fans peuvent-ils se réjouir pour la nouvelle saison?

Carlo Emanuele Frezza , Pascal Ruckstuhl et Lucas Werder

Daniel Dos Santos (21), Lugano

Le meilleur joueur de la Challenge League de l'année dernière joue dès cette saison pour Lugano. Les Tessinois ont versé près d'un million de francs à Thoune pour recruter Daniel Dos Santos. L'international M21 aux racines portugaises doit remplacer la légende du club Jonathan Sabbatini (36 ans) au milieu de terrain. Un rôle qu'il interprétera toutefois de manière nettement plus offensive. C'est en tout cas ce qu'indiquent ses statistiques. La saison dernière, il a marqué 10 buts et délivré 9 passes décisives. De nombreux clubs portugais, néerlandais, allemands et belges étaient à ses trousses. Il a tout de même choisi Lugano. Heureusement pour le championnat de Super League. Ainsi, ce joueur spectaculaire reste pour l'instant dans le giron du football suisse.

Mounir Chouiar (25 ans), Zurich

Le Français aux origines marocaines et mauritaniennes a des prédispositions comme peu d'autres au FC Zurich. Dribbleur, rapide et doté d'une bonne technique, ce n'est pas pour rien qu'il a déjà joué en Süper Lig turque et en Ligue 1 française et qu'il a été évalué à une époque à une valeur marchande de neuf millions d'euros. Actuellement, Chouiar manque certes de confiance en lui, car il n'a pas pu vraiment s'imposer dans un club au cours des deux dernières saisons. Mais s'il la retrouve au FCZ, l'ancien international espoir français devrait être l'une des attractions de la nouvelle saison. Et le FCZ de lever l'option d'achat de l'ailier prêté par le champion bulgare Ludogorets Rasgrad.

Nikolas Muci (21 ans), Grasshopper

Si le FC Lugano laisse partir un joueur actuel de l'équipe nationale suisse des moins de 21 ans chez un rival de ligue, c'est sans doute davantage en raison de la solidité de l'effectif des Bianconeri que des aptitudes de Nikolas Muci. L'attaquant dispose en effet de telles qualités. Lors de son prêt à Wil, Muci était un titulaire la saison dernière et a inscrit huit buts et trois assists. Et le Tessinois né dans le canton d'Argovie sait aussi faire le spectacle, comme il l'a prouvé en septembre lors de la qualification pour l'Euro contre la Finlande (2-1) avec un but sensationnel marqué d'une superbe volée. Sa mère est allemande et son père italien. C'est pourquoi Nikolas possède, outre la nationalité suisse, le passeport allemand et italien. Ses modèles sont le Brésilien Ronaldo et Luis Suárez.

Aleksandar Stankovic (18 ans), Lucerne

Le nom du nouveau milieu de terrain du FCL est particulièrement connu dans le monde du football. La raison en est son père, Dejan Stankovic (45 ans). Mais réduire le joueur prêté par l'Inter à cela ne serait pas juste. Ce garçon dispose d'un immense talent et mérite d'écrire sa propre histoire. Lors de ses deux premières apparitions sous le maillot du FCL, il a déjà montré sa compréhension du jeu et son pied droit très fin sur le sol suisse. Il s'agit maintenant de confirmer tout cela lors de matches à enjeu. Beaucoup de ceux qui l'observent depuis longtemps pensent qu'il pourra s'imposer à moyen terme. D'autant plus qu'il dispose d'un fort caractère. En effet, celui-ci rappelle son prédécesseur Ardon Jashari (21 ans), parti cet été en Belgique.

Manuel Polster (21), Lausanne

Depuis son passage réussi à Altach, Ludovic Magnin (45 ans) a toujours de bons contacts en Autriche et a déjà pu faire venir plusieurs joueurs de ce championnat à Lausanne. Manuel Polster (21 ans) est le transfert le plus récent. L'international autrichien des moins de 21 ans, qui joue au poste de latéral gauche, a déjà acquis une expérience internationale avec l'Austria Vienne et a signé pour trois saisons avec Lausanne. L'Autrichien est rapide et aime prendre la profondeur, mais il n'est pas considéré comme facile à diriger. Toutefois, de telles personnalités ne font pas peur à Magnin, qui a lui-même été un joueur au caractère bien trempé. S'il parvient à maîtriser Polster et que celui-ci prend son envol, l'Autrichien pourrait être une bonne affaire pour Lausanne.