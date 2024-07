Ces trois joueurs suisses valent désormais beaucoup plus cher

1/7 La valeur de Dan Ndoye a pris 8 millions d'euros.

Manuela Bigler

Le soir du 6 juillet à 20h39, le rêve de la Nati a pris fin à l'Euro 2024. L'équipe de Yakin s'est inclinée en quart de finale contre l'Angleterre, future finaliste, aux tirs au but. Maigre consolation: grâce à son parcours à l'Euro, la Suisse reprend quatre places au classement FIFA et retrouve ainsi le top 15.

Autre consolation: les bonnes performances des Helvètes en Allemagne se reflètent désormais dans les nouvelles valeurs marchandes publiées après l'Euro par le site spécialisé transfermarkt. Et les grands gagnants côté suisse sont Dan Ndoye, Michel Aebischer et Ruben Vargas.

Ndoye, la révélation

Dans les rangs suisses, Dan Ndoye a été sans conteste l'une des révélations du tournoi. L'attaquant de Bologne a fait sensation avec ses sprints irrésistibles, rivalisant même avec de très grands joueurs. Le Vaudois a en effet été flashé à 35,6 km/h, ce qui le place au septième rang des joueurs les plus rapides de l'Euro, derrière des grands noms comme Kylian Mbappé ou encore Ferran Torres. Ndoye a en outre été titularisé lors des cinq matches de la Nati. Contre l'Allemagne, il a marqué un but particulièrement technique. Et lors du quart de finale contre l'Angleterre, c'est lui qui a délivré la passe décisive pour le 1-0 de Breel Embolo.

Conséquence: après ses performances grandioses, Ndoye vaut désormais bien plus cher. Selon les estimations, le joueur de 23 ans voit sa valeur marchande croître de huit millions d'euros pour atteindre un total de 22 millions d'euros. Une hausse de 57% qui fait du Vaudois le joueur de la Nati dont le prix a le plus augmenté.

Michel Aebischer a écrit l'histoire du football suisse

Mais d'autres suisses ressortent gagnant de l'Euro, notamment Michel Aebischer, coéquipier de Dan Ndoye à Bologne. Lors de la victoire de la Suisse contre la Hongrie (3-1), le Fribourgeois a délivré une passe délicieuse à Kwadwo Duah pour le 1-0, avant de marquer lui-même le 2-0 d'un magnifique tir croisé à 20 mètres. Il a ainsi écrit une page de l'histoire de la Nati, puisqu'aucun Suisse n'était parvenu auparavant à délivrer une passe décisive et à marquer un but lors d'un même match à l'Euro. Plus tard, en huitième de finale contre l'Italie, le joueur de Bologne a aussi joué un rôle important sur le 2-0 inscrit par Ruben Vargas.

Michel Aebischer a ainsi fait partie du onze de base de Murat Yakin tout au long de l'aventure. Du fait de ces très bonnes performances, sa valeur marchande s'établit désormais à 22 millions d'euros, soit 2 millions de plus que précédemment, pour une hausse totale de 22%.

Vargas vaut désormais 9 millions d'euros

Ruben Vargas a lui aussi réalisé un excellent tournoi en Allemagne. En huitième de finale contre l'Italie, le joueur d'Augsbourg a marqué un but fantastique, 27 secondes seulement après le début de la deuxième mi-temps. Peu de temps avant, il avait délivré une passe décisive Remo Freuler pour le 1-0.

Le joueur de 25 ans a aussi fait forte impression lors des autres matches. Ce qui se reflète dorénavant dans sa valeur marchande, qui augmente de 1,5 million pour atteindre 9 millions d'euros, soit une hausse de 20%.

Le joueur le plus cher de l'équipe de Suisse reste sans surprise le patron de la défense Manuel Akanji (qui fêtera son 29e anniversaire vendredi), avec une valeur marchande de 45 millions d'euros. Le Zurichois a réalisé un tournoi exceptionnel en Allemagne, à tel point que l'UEFA l'a intégré dans son équipe type de l'Euro. De quoi redonner un peu de baume au cœur du défenseur de Manchester City, inconsolable après son penalty manqué en quart de finale contre l'Angleterre.

Lamine Yamal franchit la barre des 100 millions

Mais le onze type de l'UEFA est surtout dominé par les nouveaux champions d'Europe espagnols. Et l'un d'entre eux voit sa cote exploser au lendemain de la compétition, en la personne de Lamine Yamal. Le jeune prodige, qui a fêté son 17e anniversaire la veille de la finale de l'Euro, est le joueur de l'Euro qui enregistre la plus forte augmentation en termes de valeur marchande.

Celle-ci s'établit désormais à 120 millions, soit une hausse de 30 millions. Lamine Yamal devient ainsi le joueur de 17 ans le plus cher de tous les temps et le premier joueur de moins de 19 ans à franchir la barre des 100 millions sur transfermarkt.

Avec Rodri (130 millions d'euros), Nico Williams (70 millions d'euros) et Dani Olmo (60 millions d'euros), trois autres joueurs de la Roja voient leur valeur marchande croitre de dix millions d'euros chacun. Avec une hausse de 15 millions chacun, le Turc Arda Güler (45 millions d'euros) et l'Italien Riccardo Calafiori (45 millions d'euros), ancien défenseur de Bâle, viennent se fraient une place entre Yamal et les deux autres Espagnols dans le top 5 des joueurs dont le prix a le plus augmenté .