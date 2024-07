Plage, mer, soleil: comment les stars de la Nati profitent de leurs vacances

Et maintenant, les vacances! Après un Euro intense, les joueurs de la Nati profitent désormais d'un repos bien mérité. Sur les réseaux sociaux, ils n'hésitent pas à partager leur bonheur avec leurs fans.

1/17 Murat Yakin passe ses vacances à Majorque.

Les joueurs de l'équipe de Suisse ont vécu une année intense sur le plan footballistique. A peine ont-ils terminé leur saison en club qu'ils ont rejoint le rassemblement de la Nati pour préparer l'Euro Allemagne. Une compétition qui s'est arrêtée pour eux en quart de finale. Désormais, place aux vacances et à un repos bien mérité.

Les joueurs en profitent donc pour recharger les batteries, avant que le quotidien du football ne les rattrape à nouveau. Les stars de la Nati ont majoritairement opté pour la plage, la mer et le soleil. Tout comme un certain Murat Yakin, qui a choisi de passer ses vacances à Majorque, où il se détend avec sa femme et ses deux filles.

L'Espagne a la cote

Mais Murat Yakin n'est pas le seul à avoir jeté son dévolu sur l'Espagne. «Du temps libre avec mes garçons», écrit ainsi Noah Okafor pour accompagner une série de photos. Il y ajoute le drapeau de l'Espagne en guise d'emoji. Fait insolite: son coéquipier en équipe nationale Ruben Vargas fait partie de ces fameux «garçons», comme il révèle dans un post Instagram. Une autre photo postée par Noah Okafor le montre en train de jongler. Mais une fois n'est pas coutume, Vargas ne se propose pas sur sa gauche!

Dan Ndoye passe lui aussi ses vacances à Ibiza. «Profiter tout simplement», écrit-il sur Instagram. Un message accompagné de photos – prises par son frère Issa – le montrant en train de se baigner ou de se détendre sur un bateau. Pendant ce temps, sur la côte adriatique italienne, Silvan Widmer passe ses vacances en famille et ose même plonger dans l'eau fraîche.

Un anniversaire et une naissance

D'autres stars de la Nati se détendent au bord de la mer, sans révéler le lieu exacte. Ainsi, Fabian Rieder passe du bon temps avec sa petite amie, tandis que Gregor Kobel, Ardon Jashari ou Zeki Amdouni se reposent également dans ou au bord de l'eau. Quant à Manuel Akanji, il fêtera son 29e anniversaire le 19 juillet sous les palmiers.

Denis Zakaria, enfin, est parti beaucoup plus loin: le Genevois a choisi de passer ses vacances à... Hollywood! Et pour Ricardo Rodriguez, les vacances ont été marquées par un événement, puisqu'il est devenu papa pour la deuxième fois. Son fils, Cruz, est venu au monde le 14 juillet, jour de la finale de l'Euro.