«La question du gardien est légitime»

Dans une interview fleuve, l'entraîneur de l'équipe nationale Murat Yakin parle de l'Euro, des regrets en pensant à ces tirs au but décisifs, de l'engouement autour de lui et de son nouveau contrat.

1/5 L'entraîneur de la Nati Murat Yakin profite de quelques jours de congé.

Emanuel Gisi et Benjamin Soland

Le soleil brille de mille feux, la mer est d’un bleu éclatant et le vent léger rend l’air agréablement frais malgré les 30 degrés. Blick a rencontré Murat Yakin à Majorque, là où l’entraîneur de la Nati recharge ses batteries après un Euro passionnant, marqué par un quart de finale dramatique perdu face à l’Angleterre lors des tirs au but. La prolongation de son contrat de deux ans avec option pour deux saisons supplémentaires vient d’être annoncée.

Mais avant de profiter de quelques jours de détente avec sa femme Anja et ses deux filles, Murat Yakin est revenu dans une grande interview sur l’Euro qui lui a donné un élan de popularité au-delà des frontières nationales, sur les négociations avec la fédération et sur l’avenir de la Nati.

Murat Yakin, combien de fois avez-vous repensé au quart de finale de l’Euro contre l’Angleterre?

A l’idée que nous avons raté une occasion?

Oui.

Jusqu’au jour de la finale, une seule fois. En football, on n’a qu’une seule chance. On n’a pas l’occasion de rejouer. Cela fait partie du match. C’est pourquoi c’est une occasion manquée, en sachant que nous aurions aussi pu battre les Anglais.

Qu’est-ce qu’il vous reste de ce match?

Je ne sais pas si c’est de la satisfaction ou de la frustration. C’est un mélange des deux. Nous ressentons certainement une certaine satisfaction d’avoir montré un beau football, d’avoir pu rendre heureux beaucoup de gens en Suisse. Mais à la fin… Cela fait mal parce que tu sais qu’il y avait mieux à faire. C’est ce qui reste en mémoire. Quand la finale a eu lieu, ça a encore fait mal. Mais nous aurions dû saisir notre chance. Et quand le coup de sifflet final retentit, c’est fini. Avec un peu de distance, il faut aussi être reconnaissant pour ce que nous avons pu vivre.

Y a-t-il des moments ou des choses à l’Euro que vous feriez différemment?

Non.

Publicité

Un sujet qui a été débattu de temps en temps en Suisse était de remplacer Gregor Kobel pour les tirs au but. Est-ce que cela a déjà été envisagé?

Bien sûr. Dans notre esprit, nous avons envisagé toutes les variantes. Je mentirais si je disais que nous n’y avons pas pensé.

Pourquoi ne pas l’avoir fait? Est-ce que c’était une décision de la tête ou du ventre?

C’est ce qui s’est passé par respect. Par respect pour Yann Sommer, qui était le numéro 1 dans les buts. Il méritait d’avoir l’occasion de disputer cette séance de tirs au but.

Avec le recul, feriez-vous entrer Xherdan Shaqiri plus tôt?

Plus tôt, cela veut dire combien de temps avant?

Peut-être dès la fin des 90 minutes. Il a quand même fait bouger les choses pendant les prolongations.

Non. Je pense que c’était le bon moment. Il a presque fait la différence.

Publicité

Emmenez-nous avec vous. Comment était le vestiaire après le match?

D’abord beaucoup de vide. Puis un mélange de satisfaction et de déception. Mais cela fait partie d’un tournoi. Si l’on regarde l’Euro, les seuls à rentrer chez eux heureux sont les Espagnols. Parce qu’ils ont remporté le titre. Tous les autres quittent le terrain en perdant au moins une fois. C’est un moment qui arrive. On ne veut pas l’admettre, mais c’est la réalité. À la fin, j’ai remercié les joueurs pour tout ce qu’ils avaient fait les semaines précédentes. Le soir à l’hôtel, l’ambiance était à nouveau plus positive.

En quoi la douleur d’être éliminé d’un rien contre l’Angleterre diffère-t-elle de l’élimination de la Coupe du monde contre le Portugal deux ans plus tôt, où le score n’était pas du tout serré (1-6)?

Contre le Portugal, nous avons dû accepter qu’il n’était pas possible de faire plus (ndlr un certain nombre de joueurs étaient malades les jours précédant le match, certains ont pu jouer et d’autres non). A la fin, ce n’était plus un match compétitif, parce qu’il n’était tout simplement pas possible d’en tirer plus. C’était une situation différente de celle contre l’Angleterre. Cette fois, c’est après les tirs au but. Mais au final, c’est blanc ou noir. Tu es encore là ou tu ne l’es plus. Bien sûr, cela fait mal après le match contre l’Angleterre. Mais c’était aussi le cas contre le Portugal.

Granit Xhaka aurait été notre 11e tireur de penalty. Il savait que s'il tirait et frappait à fond dans le ballon, il risquait de déchirer le muscle. Murat Yakin, sélectionneur national

Plus d’un supporter suisse a dû regarder la finale en se disant: «On aurait pu jouer ici contre les Espagnols à la place des Anglais «.

Oui, cela aurait été possible. Mais au final, on peut aussi se réjouir de l’évolution de ces trois dernières années. Je suis arrivé, nous nous sommes directement qualifiés pour la Coupe du monde, alors que ce n’était pas ce que l’on attendait. Ensuite, il y a eu la qualification pour l’Euro, où nous étions pour la première fois dans le rôle du favori. Nous nous sommes qualifiés, même si les circonstances étaient difficiles. En ce qui concerne le style de jeu, nous avons vu dernièrement une équipe nationale qui a dominé ses adversaires, même ceux qui avaient de grands noms. Cela fait maintenant 30 ans que je suis dans le monde du football et cela n’a jamais été le cas durant cette période. Nous avons fait des progrès à tous les niveaux. Nous pouvons en être fiers.

Lors de la Coupe du monde 2006 en Allemagne, la Suisse a également été éliminée aux tirs au but. Le retour à l’hôtel en bus s’est déroulé de manière tout sauf harmonieuse. Le capitaine, qui n’avait pas tiré de penalty, s’en est pris violemment aux joueurs qui avaient manqué leur essai. Aviez-vous à un moment donné des craintes de voir l’équipe se déchirer après la défaite contre l’Angleterre?

Nous ne devons pas refaire ce qui s’est passé à l’époque. Mais cette fois, il était clair qui seraient les tireurs de penalty. Manuel Akanji, qui a fait un travail énorme pendant tout le tournoi, a pris ses responsabilités. Il est venu me voir et m’a dit: «Je vais tirer en premier». Cela mérite tout d’abord le respect.

Publicité

Quand Granit Xhaka aurait-il marqué?

En onzième position.

Donc encore après le gardien Yann Sommer?

Oui. Granit savait que s’il tirait et frappait à fond dans le ballon, il risquait de déchirer le muscle et donc de se blesser plus gravement.

Y a-t-il eu des reproches à Manuel Akanji?

Il n’y en a eu aucun dans l’équipe. À aucun moment, même pas au début.

Cela correspond à l’image que la Nati a donnée. Elle a fait preuve d’une grande maturité en Allemagne.

Lorsque j’ai repris l’équipe il y a trois ans, c’était déjà une unité soudée. Les hiérarchies étaient claires, on sentait que l’ambiance était fantastique. Il faut juste continuer à leur donner du plaisir et à leur transmettre certains schémas tactiques de football. Mais la base était déjà là. C’était très différent à l’époque où je jouais en équipe nationale. Il y avait ce Röstigraben, c’était toujours un facteur perturbateur.

Publicité

Etiez-vous rösti ou œuf au plat?

(rires) Disons que je faisais aussi partie de ce fossé.

Pendant les semaines de l’Euro, la Nati a reconquis le cœur de la nation du football. Dans quelle mesure l’avez-vous ressenti pendant le tournoi?

Je ne peux parler que pour moi. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux, mais j’ai vu de temps en temps des images de la marche des supporters et des images de projections publiques en Suisse. C’était vraiment beau et très, très impressionnant. C’est forcément un bon sentiment. L’image correspondait en outre à la manière dont les joueurs voulaient être perçus. Nous leur avons posé la question avant le tournoi.

Qu’en est-il ressorti?

Que nous voulions nous présenter comme une équipe. Que nous voulons jouer au football avec insouciance. Ce sont des thèmes qui sont revenus à plusieurs reprises, nous les avons intégrés avec les impressions que nous avons reçues lors des entraînements quotidiens. L’ambiance était très, très bonne. Nous ne nous sommes pas simplement réjouis d’avoir passé un tour. Mais que cela signifiait aussi que nous allions passer une semaine de plus ensemble. Il était difficile de se séparer ensuite.

Vous avez la réputation d’être quelqu’un de calme. Mais maintenant, la main sur le cœur, à quel point le gardien anglais Jordan Pickford vous a-t-il mis énervé lors de la séance de tirs au but?

Écoutez, ce sont des jeux. Certains en ont besoin. Mais cela n’avait plus rien à voir avec le gentleman anglais, c’est sûr.

Publicité

Comment auriez-vous réagi sur le terrain?

En tant que joueur, je lui aurais peut-être dit quelque chose sur un corner. Mais nous savions ce qui nous attendait, nos joueurs connaissent Pickford et savent qu’il a un comportement particulier. Cela fait partie du football, que tout ne se déroule pas toujours proprement et conformément aux règles.

L’arbitre aurait-il dû intervenir?

J’étais trop loin au bord du terrain pour pouvoir en juger. Je ne sais pas non plus s’il a eu une influence si grande sur nos joueurs. Un penalty est une situation exceptionnelle. Seuls ceux qui l’ont vécu peuvent juger de ce qui se passe dans la tête entre le rond central et le point de penalty. Deux choses ont joué contre nous: Le fait que nous ayons tiré devant les supporters anglais et que nous ayons été les deuxièmes à tirer. Le tirage au sort a décidé de ces deux choses. C’est comme ça.

Que pensez-vous de la proposition d’organiser les tirs au but avant les prolongations? On veut ainsi mettre plus d’action dans les prolongations.

(Il réfléchit) Je trouve que c’est une idée cool.

Avec quels sentiments avez-vous regardé la finale?

Avec une saine distance. J’ai moins regretté cette occasion.

Publicité

Que signifie le fait que les Espagnols soient champions d’Europe?

C’est bien. Les Anglais, avec ce football et avec toute la chance qu’ils ont eue en huitièmes de finale et contre nous en quarts de finale, ainsi qu’avec leur victoire de dernière minute en demi-finale, avaient ensuite même remporté le titre… Non, les Espagnols étaient la meilleure équipe. Ils ont joué le meilleur football et ont gagné chaque match. Ils le méritent amplement.

Vous avez gagné en popularité au cours des dernières semaines. Vous le remarquez?

Oui. Le jour où nous sommes partis en Allemagne, deux ou trois personnes m’ont peut-être abordé dans la rue. Maintenant, je dois déjà prévoir plus de temps si je veux aller quelque part.

Vous avez également fait l’objet d’un engouement international. Comme icône du style, voire comme sex-symbol dans certains endroits. Qu’est-ce que cela vous fait?

Ah, au bout d’un moment, ça devient trop kitsch pour moi (rires). Nous avons été un peu surpris, personne ne s’y attendait. Bien sûr, je suis flatté, mais il ne faut pas surestimer ce genre de choses.

Une deuxième carrière à Hollywood n’est pas une option?

(rires) Non, j’ai déjà fait le tour de tous ces rêves. C’est ce qui fait la beauté du football: les émotions que le moment fait naître. Des émotions qu’on ne peut pas répéter. Nous ne sommes pas des acteurs, nous sommes des footballeurs.

Publicité

Au lieu de poursuivre votre carrière à Hollywood, vous restez maintenant entraîneur de l’équipe nationale. Votre contrat a été prolongé. Si vous vous qualifiez pour la Coupe du monde, il courra même jusqu’en 2028. N’avez-vous pas pensé à quitter vos fonctions au sommet?

D’autres entraîneurs le feraient peut-être. Mais que signifie l’apogée? Nous avons construit quelque chose, cela se voit maintenant sur le terrain. Pourquoi changer quelque chose qui nous fait plaisir?

Qui a négocié le contrat?

Moi.

Quel genre de négociateur êtes-vous?

(Il réfléchit longuement) Je négocie comme je joue aux échecs. Ouvert, transparent. On ne peut pas se cacher… Mais il faut aussi un peu de tactique. La partie adverse ne doit pas savoir dès le premier instant où l’on veut en venir.

Nous avons construit quelque chose, cela se voit maintenant sur le terrain. Pourquoi changer quelque chose qui nous fait plaisir? Murat Yakin, sélectionneur qui vient de prolonger son contrat

Comment cela s’est-il passé en 2021, lorsque vous avez été désigné comme successeur de Vladimir Petkovic?

À l’époque, la fédération m’a donné une chance. Robert (ndlr Breiter, secrétaire général de l’ASF) n’a jamais reçu une réponse aussi rapide à un mail que celle que j’ai donnée à l’époque, lorsque j’ai répondu au projet de contrat.

Publicité

Vous êtes-vous à nouveau mis d’accord aussi rapidement?

Maintenant, j’ai dû attendre un peu plus longtemps parce que tout le monde était en vacances. Et le contrat n’était pas encore rédigé. Mais j’ai accepté assez rapidement.

Est-ce que c’était une bonne décision de prolonger le contrat après l’Euro plutôt qu’au printemps?

Oui. Le printemps n’était pas le bon moment pour moi. D’une certaine manière, je voulais relever le défi de faire mes preuves.

Le directeur de l’équipe nationale Pierluigi Tami craignait que cela ne coûte très cher si vous ne négociiez qu’après l’Euro.

Je n’ai pas remarqué cela lors des négociations (rires). Non, tout est resté dans les limites du raisonnable. Je suis heureux, je n’ai négocié avec aucune autre partie.

Ils aspiraient à l’estime. Mais Vladimir Petkovic a gagné quelques centaines de milliers de francs de plus que vous vers la fin de son mandat de sept ans. Cela vous dérange-t-il?

Comment le savez-vous?

Publicité

De sources bien informées.

Eh bien, c’est possible. Petkovic a onze ans de plus et a été entraîneur national plus longtemps que moi. Mais la plus grande motivation pour moi est de toute façon d’avoir plus de succès sportif avec la Nati que mes prédécesseurs, et non pas de gagner plus. Et donc le salaire n’a pas été décisif. En outre, je suis conscient qu’en raison du covid et de projets tels que l’Euro féminin et le Home of Football, le cadre financier de la fédération est un peu plus étroit que sous l’ère Petkovic.

Xherdan Shaqiri a pris sa retraite. Vous attendez-vous à ce que d’autres joueurs fassent leurs adieux à l’équipe nationale?

Je regrette à tous égards le retrait de Shaqiri, car c’est un footballeur exceptionnel et je l’apprécie aussi énormément en tant qu’homme. Aujourd’hui, je ne m’attends pas à ce qu’un autre joueur se retire.

Donc pas non plus Yann Sommer? La question se pose alors: Qui sera dans les buts lors du prochain match international en septembre?

Le numéro 1. Si nous jouons à domicile, ce sera le joueur au maillot jaune, à l’extérieur celui au maillot vert.

La lutte pour le poste de numéro 1 est-elle ouverte entre Yann Sommer et Gregor Kobel?

Je ne peux pas vous le dire pour l’instant. Je parlerai d’abord avec chacun d’entre eux après leurs vacances. La question n’est pas de savoir qui sera dans les buts dans trois jours, mais qui le sera dans deux ans lors de la Coupe du monde.

Mais c’est la grande question qui se posera à la Nati et à vous.

Oui, la question est légitime. Mais je ne peux pas y répondre tant que je n’ai pas parlé avec les gardiens.

Gregor Kobel a la réputation d’être extrêmement ambitieux. Comment l’avez-vous vécu pendant les championnats d’Europe?

Très professionnel. Il a été à fond lors de chaque entraînement.