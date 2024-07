Alvaro Morata lance une pique à la star allemande Jamal Musiala

Moins de 24 heures après leur triomphe, les champions d'Europe espagnols sont de retour dans leur pays. Ils y sont fêtés. Et le capitaine Alvaro Morata ne peut s'empêcher de lancer une pique à Jamal Musiala.

L'équipe nationale espagnole a été fêtée avec effusion dans son pays après avoir remporté le titre européen.

La sélection est rentrée à Madrid lundi en début d'après-midi à bord d'un Airbus de la compagnie aérienne Iberia au départ de Berlin. Après un court séjour dans un hôtel pour se rafraîchir, les héros de l'Euro ont ensuite été accueillis par le roi Felipe VI. Des dizaines de milliers de supporters en maillot rouge et brandissant des drapeaux nationaux rouge-jaune-rouge les attendaient avec impatience dans les rues de la capitale. Les gens n'ont cessé de crier «Campeones» et «Viva España».

Réception chez le roi

Lors de la réception au palais de la Zarzuela, les filles du roi, la princesse héritière Leonor (18 ans) et l'infante Sofia (17 ans), portaient le maillot de l'équipe nationale avec le numéro 10 du joueur de Leipzig Dani Olmo, dont le but, associé à celui du jeune Lamine Yamal, avait ouvert la voie à la finale contre la France (2-1). Le capitaine Álvaro Morata a remis au roi un maillot portant l'inscription «Reyes de Europa 4» (Rois d'Europe 4). En souvenir de ce quatrième titre européen, les joueurs portaient des chemises blanches portant la même inscription. Felipe a remercié les footballeurs pour la joie qu'ils ont apportée au pays.

Après le roi, le chef du gouvernement Pedro Sanchez a reçu l'équipe nationale. «Fier des joueurs. Fier de l'équipe. Fier du pays», avait annoncé la veille le socialiste sur X. «Vous avez fait vibrer toute l'Espagne avec vos matches», a ajouté Pedro Sanchez. Il a parlé d'un succès extraordinaire et historique. Le chef du gouvernement a également reçu un maillot, comme le roi auparavant.

Après ces rendez-vous officiels, les joueurs de l'équipe nationale ont traversé le centre de la mégapole à bord d'un bus impérial pour se rendre à la mythique fontaine de Cibeles, sur la place du même nom. C'est là que l'Espagne célèbre toujours ses triomphes footballistiques. Des dizaines de milliers de personnes en liesse, dont beaucoup avaient patienté depuis midi par plus de 30 degrés à l'ombre pour obtenir une bonne place au premier rang, bordaient les rues.

«Où est Musiala?»

Sur la scène, c'était au tour d'Alvaro Morata de présenter ses coéquipiers. Quand vint le tour de Dani Carvajal, il ne put s'empêcher de lancer une pique à l'Allemagne. «Le pitbull! Où est Musiala? Où est-il?», a-t-il scandé à la foule, avant de faire monter Carvajal sur scène en tant que «meilleur arrière droit du monde».

Le contexte de cette annonce: en quarts de finale, Jamal Musiala et Carvajal étaient des adversaires directs et se sont livrés à quelques duels, dont un en particulier a fait parler. Peu avant la fin des prolongations, l'Espagnol a été expulsé du terrain. Alors que Musiala l'avait déjà dépassé, Carvajal n'a pu s'en sortir qu'avec une faute tactique. Il l'a attrapé au visage, l'a fait tomber et a stoppé l'attaque dangereuse. Comme il avait déjà été averti, Carvajal a été expulsé avec un rouge jaune. De toute façon, il aurait manqué la demi-finale après avoir reçu son premier carton jaune – son deuxième dans le tournoi.