Que va-t-il advenir de Gareth Southgate?

1/8 C'est déjà la deuxième fois que Southgate perd une finale de championnat d'Europe.

C'est la tête basse que Gareth Southgate passe devant le brillant Trophée Henri Delaunay dimanche soir. Une fois de plus. Il y a trois ans déjà, l'homme de 53 ans avait raté avec les Three Lions le premier titre anglais depuis 1966 et avait dû se contenter de la médaille d'argent. Lors de la Coupe du monde au Qatar en 2022, il a fallu faire ses valises après les quarts de finale, et lors du premier grand tournoi de Southgate en 2018, la compétition s'est terminée au stade des demi-finales.

Une nouvelle tentative de titre est-elle prévue pour lui? Ou Southgate doit-il dire au revoir? Pas sûr! «Je ne pense pas que ce soit le bon moment pour prendre une telle décision», a déclaré Southgate juste après le match au sujet de son avenir et de son contrat qui expire à la fin de l'année. «Je dois parler aux bonnes personnes. Ce n'est pas pour maintenant.»

Alan Shearer n'y croit pas

Ce qui est clair, c'est que les joueurs auraient envie de jouer. Le capitaine Harry Kane a déclaré après le match que les joueurs «aimaient l'entraîneur» et «voulaient absolument gagner pour lui». Ollie Watkins, son coéquipier de l'attaque, fait lui aussi l'éloge de Southgate, affirmant que ce dernier a su unir l'équipe.

L'attitude de la Fédération anglaise de football semble également claire. Avant la finale à Berlin, celle-ci avait déjà signalé qu'elle voulait aller à la Coupe du monde 2026 avec Southgate – malgré des performances parfois maigres sur le plan du jeu. Jusqu'à la demi-finale, les critiques ont fusé dans le pays. Il est bien possible qu'il en ait désormais assez.

L'ancien attaquant anglais Gary Lineker a déclaré à la BBC que Southgate pourrait en avoir assez de ce «travail difficile et épuisant». Alan Shearer s'exprime encore plus clairement. «Je pense que c'est le dernier match de Southgate», a déclaré le meilleur buteur de la Premier League à la BBC.

Klopp, successeur de Southgate?

Lors d'une table ronde après la finale de l'Euro, les deux experts évoquent également un successeur: Jürgen Klopp! «Ne donneriez-vous pas tout pour Jürgen Klopp?», demande Gary Lineker. L'Allemand a quitté ses fonctions à Liverpool à la fin de la saison dernière et veut maintenant se reposer jusqu'à nouvel ordre.

Publicité

Lorsque l'ex-professionnel Alan Shearer a fait remarquer, lors de la discussion avec la BBC, si Lineker croyait vraiment que la Fédération anglaise de football allait prendre un entraîneur allemand, l'homme de 63 ans a répondu: «Il n'est pas vraiment allemand, n'est-ce pas? Il est à moitié allemand, ou pas, parce qu'il est en Angleterre depuis si longtemps.»

Lineker a néanmoins souligné que les entraîneurs de club comme Klopp recevaient «terriblement beaucoup d'argent». «Je ne peux pas imaginer que la FA débourse autant», a-t-il précisé.