Les 10 meilleurs moments de la carrière de Xherdan Shaqiri avec la Nati

Xherdan Shaqiri ne portera plus le maillot de l'équipe de Suisse.

1 Sa première sélection (2010)

Le 3 mars 2010 va sans doute rester dans les annales de l'équipe de Suisse. Pour le match amical face à l'Uruguay, le tout jeune Xherdan Shaqiri, âgé de 18 ans, est nommé titulaire par Ottmar Hitzfeld en vue de la préparation pour la Coupe du monde 2010. Pour sa première, le Bâlois joue la première mi-temps et est remplacé par Christoph Spycher après celle-ci.

2 Son premier but (2010)

La première Coupe du monde du jeune Xherdan Shaqiri ne va pas rester dans l'histoire. La pépite bâloise est entrée lors du dernier match de poules face au Honduras et n'a donc joué que 12 minutes en Afrique du Sud. Mais quelques mois plus tard, «XS» inscrit son premier but sous les couleurs de la Suisse. Lors des qualifications à l'Euro 2012, il réduit la marque face à l'Angleterre. Mais la Suisse s'incline quand même.

3 Son Euro M21 avec la Suisse (2011)

Alors qu'il a déjà plusieurs sélections chez «les grands», Xherdan Shaqiri dispute l'Euro M21 au Danemark. Et lors du match d'ouverture, il fait parler sa grande classe en marquant le seul but de la rencontre face aux hôtes danois. Deux adversaires mis dans le vent et une frappe croisée qui donne la victoire à la Suisse. La troupe de Pierluigi Tami s'incline en finale face à l'Espagne.

4 Son triplé en Coupe du monde (2014)

Quatre ans après sa première apparition dans un Mondial, Xherdan Shaqiri retrouve le Honduras. Mais cette fois, il est titulaire et inscrit un triplé face à l'équipe d'Amérique centrale. Cette performance hors norme permet à la Nati de se qualifier pour les huitièmes de finale, où elle finira par s'incliner face à l'Argentine de Lionel Messi.

5 Son retourné face à la Pologne (2016)

Nouveau grand tournoi et nouvelle inspiration de Xherdan Shaqiri. Pour son premier Euro, le Bâlois porte l'espoir de tout un pays en huitièmes de finale face à la Pologne. Il s'élève magnifiquement dans le ciel de Saint-Etienne. Un retourné qui permet à la Suisse d'égaliser et d'accrocher une séance de tirs au but face à la Pologne. Mais à nouveau, elle est éliminée.

6 Sa course en solitaire face à la Serbie (2018)

À la Coupe du monde 2018, la Suisse est sur le point d'obtenir un match nul face à la Serbie. Jusqu'à la 90e minute, et ce solo de plus de 50 mètres de Xherdan Shaqiri. Il parvient à garder son sang-froid pour croiser sa frappe et offrir la victoire à la Nati. Ce qui va le plus faire parler après ce match reste toutefois la célébration de «XS», son fameux aigle bicéphale.

7 Son match face à la Turquie (2021)

À 30 ans, Xherdan Shaqiri est-il cramé? Non, a-t-il répondu sur le terrain face à la Turquie lors de l'Euro 2021. Grâce à une nouvelle performance de choix et d'un doublé du Bâlois, la Suisse fait la différence face aux Turcs. Elle ira ensuite en huitièmes de finale où elle réalisera l'une des plus belles performances de son histoire en éliminant la France.

8 Sa passe décisive face à la Roumanie (2023)

Non, Xherdan Shaqiri ne brille pas seulement dans les grands tournois et en marquant des buts exceptionnels. Lors des qualifications pour l'Euro 2024 et face à la Roumanie, il a donné une merveille de passe de l'extérieur de son pied gauche à Zeki Amdouni, qui a pu aller inscrire son deuxième but du match.

9 Son but face à l'Écosse (2024)

Xherdan Shaqiri est toujours vivant. Remplaçant pour la plupart du temps dans cet Euro, il ne se décourage pas et est titulaire face à l'Ecosse. À nouveau, il réalise un geste de grande classe en anticipant une passe en retrait écossaise. Son tir de loin fait mouche et sauve la Suisse d'une défaite. Il s'agit là de son 10e et donc dernier but dans un grand tournoi.

10 Son dernier corner face à l'Angleterre (2024)

Xherdan Shaqiri aurait tellement mérité que son dernier coup de coin botté avec l'équipe de Suisse termine au fond des filets – histoire d'offrir à tout un pays un dernier frisson. Mais les montants du stade de Düsseldorf en ont décidé autrement. Le corner direct de «XS» a terminé sa course dans le coin du but de Jordan Pickford et, quelques instants plus tard, la Nati a été éliminée aux tirs au but face à l'Angleterre. Seul point positif de cette dernière de Shaqiri avec le maillot suisse: il a réussi son pénalty lors de la séance.