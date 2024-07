Xherdan Shaqiri annonce sa retraite internationale!

Xherdan Shaqiri ne portera plus le maillot de la Nati.

L'Euro 2024 aura été la dernière compétition internationale de Xherdan Shaqiri sous le maillot de l'équipe de Suisse. Le Bâlois a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il mettait un terme à sa carrière, après 125 sélections.

«Sept tournois, de nombreux buts, 14 ans avec l'équipe de Suisse et des moments inoubliables», a écrit «XS» sur son compte Instagram. «C'est l'heure de dire au revoir à l'équipe nationale. Des magnifiques souvenirs restent et à vous tous: DANKE, MERCI, GRAZIE, FALEMINDERIT.»

Dans sa carrière, le Bâlois aura donc porté à 125 reprises le maillot national, ce qui fait de lui le deuxième joueur le plus sélectionné dans l'histoire de la Nati, derrière Granit Xhaka (130). Depuis sa première apparition le 3 mars 2010 face à l'Uruguay, Shaqiri a également inscrit 32 buts sous le maillot à croix blanche. Dont certains exceptionnels. On peut citer son triplé face au Honduras en 2014, son retourné face à la Pologne en 2016, sa course en solitaire face à la Serbie en 2018 ou, dernièrement, son but face à l'Écosse lors de cet Euro.

C'est une page qui se tourne dans l'histoire de l'équipe de Suisse: celle d'un joueur qui a toujours su élever son niveau de jeu lorsque ça comptait. Il est d'ailleurs le seul joueur européen à avoir inscrit un but lors des six derniers grands tournois.